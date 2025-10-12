Kreisliga Ost: Der SV Klingsmoos macht kurzen Prozess

Einen deutlichen 4:0-Erfolg fuhr in der Kreisliga Ost der SV Klingsmoos im Heimspiel gegen die SF Friedberg ein. Dagegen musste sich der FC Rennertshofen in Adelzhausen knapp geschlagen geben.

SV Klingsmoos – SF Friedberg 4:0: Dem SVK genügte eine durchschnittliche Leistung, um gegen die offensiv harmlosen Gäste drei Punkte zu behalten. Die ersten Minuten verliefen noch ausgeglichen. Doch mit zunehmender Dauer kamen die Mösler zu einem Übergewicht. Erste Möglichkeiten durch Tobias Wäcker (9.) und David Ibraimovic (18.) blieben noch ungenutzt. Nach schöner Flanke von Max Steierl verlängerte dann Marius Brosi per Kopf ins lange Eck zur Führung (20.). Die Heimischen hatten weiterhin die besseren Gelegenheiten, vergaben aber zunächst zweimal durch Marius Brosi (29./36.) sowie Ibraimovic (24.). Nach 38 Minuten kam Matthis Schuster zum Kopfball, der aber am Kasten des SVK vorbeiging. Als einem Gäste-Akteur beim Abwehrversuch ein Handspiel unterlief, deutete Schiedsrichter Benzinger auf den Elfmeterpunkt. Ralf Rechenauer verwandelte sicher zum 2:0-Pausenstand (41.).

Eine schöne Aktion der Kranner-Elf brachte schon kurz nach der Pause die Vorentscheidung. Max Steierl nahm das Leder in halblinker Position an und traf unhaltbar neben den rechten Pfosten (49.). Auf der Gegenseite kam Patrick Molnar wieder einmal zu einem Abschluss für die SF, setzte aber zu hoch an (55.). Fünf Minuten später musste Hudler nochmals klären, nachdem Vincent Rosendahl frei vor dem Gehäuse auftauchte. Endgültig klar machte es dann Tobias Wäcker, der von der Strafraumgrenze unter die Latte zum 4:0 traf (67.). In der Schlussphase kam Lukas Wenning für die SF noch zu einer Möglichkeit, die Hudler vereiteln konnte. Auch für den SVK gab es noch Möglichkeiten zur Ergebnis-Erhöhung. Es blieb jedoch beim 4:0. (psie)

BC Adelzhausen – FC Rennertshofen 1:0: Über seinen vierten Heimsieg durfte sich der BC Adelzhausen freuen. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Lichtenstern gewann gegen den FC Rennertshofen mit 1:0. Das einzige Tor in dieser Begegnung fiel nach etwas mehr als einer Viertelstunde. Ilkay Ayyildiz legte von der linken Seite in die Mitte, wo Marvin Gaag zur Führung traf (16.). Von den Gästen kam offensiv wenig, sodass der BCA nach einer Zehn-Minuten-Strafe für Stefan Asam auch eine Phase in Unterzahl entsprechend unbeschadet überstand. Nach dem Seitenwechsel versäumte es Adelzhausen, einen weiteren Treffer nachzulegen. Die Gäste kamen nur vereinzelt gefährlich vors Tor. Letztlich brachte der BCA die knappe Führung ins Ziel – allerdings in Unterzahl. Denn in der Nachspielzeit flog Asam noch mit Gelb-Rot vom Platz. (jly)

BSV Berg im Gau – TSV Rain II 0:0: Der Aufsteiger aus Berg im Gau bleibt in der Saison 2025/26 weiter ungeschlagen. In einem sehr guten Kreisliga-Match hatten die Einheimischen nach 15 Minuten die erste riesige Chance durch einen Schuss von Samuel Tkac an den Pfosten. Danach hatten beide Mannschaften weitere Möglichkeiten auf den Führungstreffer. Nachdem beide Schlussmänner allerdings auf dem Posten waren, ging es mit einem torlosen Unentschieden in die Pause. Nach dem Wiederbeginn drückte Berg im Gau auf das 1:0. Doch Spielertrainer Martin Froncek und Fabian Busch konnten ihre Gelegenheiten nicht nutzen. Ebenso der TSV Rain, der kurz vor Schluss knapp am Kasten des BSV vorbeischoss. Mit der letzten Aktion in dieser Partie vergab Froncek noch einen Foulelfmeter für die Heimelf, ehe der Referee das Match beendete. (bsv)