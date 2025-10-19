Kreisliga Ost: Klingsmooser Arbeitssieg gegen das Schlusslicht

Zu einem 2:0-Arbeitssieg kam in der Fußball-Kreisliga Ost der SV Klingsmoos gegen das Schlusslicht SF Bachern. Dagegen musste sich der FC Rennertshofen im Heimspiel gegen die DJK Gebenhofen mit einem 2:2-Remis begnügen.

FC Rennertshofen - DJK Gebenhofen 2:2: Zu Beginn einer ausgeglichenen ersten Hälfte wirkten die Gastgeber etwas überlegen, konnten aber aus dem Ballbesitz nicht wirklich Gefahr entwickeln. Immer wieder wurden die Steilpässe aus dem Mittelfeld durch Gebenhofens Abwehr abgefangen. Wie es besser geht, zeigten die Gäste mit ihrem ersten Angriff: Sie setzen sich über die rechte Seite nach einer guten Kombination durch. Die scharfe Hereingabe veredelte Nico Ertl, der mit voller Überzeugung in den Ball rutschte (21‘). Der FCR zeigte aber eine gute Reaktion, erhöhte den Druck und kam nun zu Chancen. Prompt gab es die Belohnung: Noah Czerny kam über Umwege im Grätschen an den Ball, den Tobias Kruber in den „Sechzehner“ brachte und über die Linie drückte (30). Als sich Gebenhofen wieder einmal in den Strafraum traute, folgte ein Elfmeterpfiff nach einem Zweikampf am rechten Eck des Strafraums. Trainer Tommy Mutzbauer war an der Seitenlinie nicht zu beruhigen und sah in der Folge Gelb. Von seiner Entscheidung ließ sich der Schiedsrichter dadurch nicht abbringen, sodass Niklas Settele zur erneuten Führung für die DJK traf.

Nach der Pause kamen die Rennertshofen mit Schwung aus der Kabine. Bereits nach fünf Minuten hatte erneut Czerny den Ausgleich auf dem Fuß. Doch sein Schuss aus kurzer Distanz wurde noch von Keeper Michael Lerch sehenswert pariert. Nur eine Minute später tauchte Simon Pickhard im Strafraum auf, legte den Ball an Lerch vorbei und wurde von diesem außer Tritt gebracht - Elfmeter! Diesen verwandelte David Pickhard zum 2:2-Ausgleich (50.). Anschließend konnte man beiden Mannschaften nicht vorwerfen, nicht zu wollen. Das Match war geprägt von vielen harten Zweikämpfen und Nicklichkeiten. Spielerisch blieb es bis zum Schluss mau. Auch klare Chancen waren nicht mehr zu verzeichnen. In den letzten zehn Minuten nahm die Härte in dieser Partie überhand. Folgerichtig, dass die letzte zu erwähnende Situation die Zeitstrafe für Gebenhofens Stefan Hartl war, der zu diesem Zeitpunkt Glück hatte, überhaupt noch auf dem Feld zu stehen, nachdem er zuvor Tobias Kruber von hinten von den Beinen geholt hatte. (witt)

SV Klingsmoos - SF Bachern 2:0: In einer schwachen Begegnung kam der SV Klingsmoos zu einem Pflichtsieg über das Tabellenschlusslicht aus Bachern. Die Gastgeber hatten es am Ende der Abschlussschwäche der Gäste zu verdanken, dass sie ohne Gegentor blieben und einen wichtigen „Dreier“ einfahren konnten. Nach fahrigem Beginn beider Mannschaften prüfte Tobias Frauenholz erstmals SF-Keeper Niklas Köchl mit einem 20-Meter-Schuss (4.). Auf der Gegenseite hatte Andre Lorenz eine dicke Möglichkeit, verzog aber vor Matthias Hudler (14.). Einer der wenigen gelungenen Angriffe brachte dann die Führung für die Mösler, als Nachwuchstalent Marius Brosi im zweiten Anlauf ein schönes Anspiel in die Spitze zum 1:0 verwerten konnte (29.). Nach einem schnellen Angriff über den linken Flügel kam erneut Marius Brosi an den Ball, schloss aber zu schwach ab, um Köchl zu überwinden (42.). Auf der Gegenseite hatten die Sportfreunde die Chance zum Ausgleich. Doch der sehr aufmerksame Hudler entschärfte den Schuss von Martin Misovski (44.).

Nach dem Wechsel verlor der SVK noch mehr den Faden und die Gäste kamen zu einem Übergewicht, ohne aber für echte Gefahr sorgen zu können. Ein Schuss von Anikin fiel zu schwach aus und bereitete Köchl keine Probleme (60.). Wenig später reklamierte Bachern einen Strafstoß. Doch Schiedsrichter Jonas Keppeler ließ weiterspielen (68.). Nachdem eine Huber-Flanke von Stefan Brosi noch über die Querlatte gelenkt wurde (72.), fiel wenig später der wichtige zweite Treffer für die Kranner-Elf. Ralf Rechenauer nutzte ein Zuspiel vom rechten Flügel und traf zum 2:0 neben den rechten Pfosten (74.). Die SF Bachern gaben sich noch nicht geschlagen und hatten in der Schlussphase noch gute Möglichkeiten. Sie scheiterten aber mit einem Flachschuss von Tobias Rohrer neben den Pfosten (82.) und einer Doppelchance nach einem Eckstoß, die der beste SVK-Akteur an diesem Tag, Keeper Matthias Hudler, entschlossen vereiteln konnte (90.+4). (psie)

FC Gerolsbach - BSV Berg im Gau 0:2: Es bleibt dabei: Der BSV Berg im Gau ist in der Kreisliga Ost nach wie vor nicht zu bezwingen. Durch zwei späte Treffer von Nico Schlingmann (89./90.+4) behielt der Aufsteiger auch in Gerolsbach die Oberhand. (AZ)