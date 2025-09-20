Kreisliga Ost: SV Klingsmoos will gegen den „Angstgegner“ den nächsten Dreier holen

Mit zwei Siegen in Folge festigte der SV Klingsmoos nach acht Partien seinen Platz im oberen Tabellendrittel der Fußball-Kreisliga Ost. Am vergangenen Spieltag überzeugte beim 4:3-Erfolg gegen den TSV Rain II vor allem die Offensive. Spielertrainer Johannes Kranner spricht dennoch von einer insgesamt wilden Partie. „Es war jeder Schuss ein Treffer“, resümiert Kranner und fügt an: „Am Ende haben wir verdient gewonnen und die Punkte eingefahren.“

