Der SV Klingsmoos gastiert in der Fußball-Kreisliga Ost beim FC Geroldbach

Fußball-Kreisliga Ost

Kreisliga Ost: SV Klingsmoos will gegen den „Angstgegner“ den nächsten Dreier holen

Fußball-Kreisligist SV Klingsmoos möchte am Sonntag beim FC Gerolsbach seine dortige „schwarze Serie“ beenden. Der FC Rennertshofen bekommt es mit dem SC Griesbeckerzell zu tun.
Von Adrian Hauk
    Gastiert am Sonntag mit dem SV Klingsmoos beim FC Gerolfing: Alexander Langen (Mitte), der spielende Co-Trainer des SV Klingsmoos.
    Gastiert am Sonntag mit dem SV Klingsmoos beim FC Gerolfing: Alexander Langen (Mitte), der spielende Co-Trainer des SV Klingsmoos. Foto: Daniel Worsch

    Mit zwei Siegen in Folge festigte der SV Klingsmoos nach acht Partien seinen Platz im oberen Tabellendrittel der Fußball-Kreisliga Ost. Am vergangenen Spieltag überzeugte beim 4:3-Erfolg gegen den TSV Rain II vor allem die Offensive. Spielertrainer Johannes Kranner spricht dennoch von einer insgesamt wilden Partie. „Es war jeder Schuss ein Treffer“, resümiert Kranner und fügt an: „Am Ende haben wir verdient gewonnen und die Punkte eingefahren.“

