Der SV Weichering gastiert in der A-Klasse Neuburg beim FC Zell/Bruck

Fußball-A-Klasse Neuburg

A-Klasse Neuburg: Hält die Serie des SV Weichering?

Der Spitzenreiter der A-Klasse Neuburg, SV Weichering, ist als einziges Team noch ungeschlagen. Am Sonntag geht es zum Absteiger FC Zell/Bruck.
    Wollen ihre Serie auch am Sonntag beim FC Zell/Bruck fortsetzen: Steve Schramm (rechts) und der SV Weichering.
    Wollen ihre Serie auch am Sonntag beim FC Zell/Bruck fortsetzen: Steve Schramm (rechts) und der SV Weichering. Foto: Daniel Worsch

    Am Sonntag (15 Uhr) steht für den SV Weichering das erste Derby der Saison an, wenn man in der A-Klasse Neuburg beim FC Zell/Bruck gastiert. Die Rollen scheinen vorab klar verteilt: Weichering ist nach fünf Spielen mit 13 Punkten Tabellenführer, während Zell/Bruck nach vier Partien auf fünf Zähler kommt und im hinteren Mittelfeld platziert ist. Doch gerade in einem Derby sind Tabellenplätze und Statistiken oft nur bedingt aussagekräftig.

