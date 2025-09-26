A-Klasse Neuburg: Hält die Serie des SV Weichering?

Am Sonntag (15 Uhr) steht für den SV Weichering das erste Derby der Saison an, wenn man in der A-Klasse Neuburg beim FC Zell/Bruck gastiert. Die Rollen scheinen vorab klar verteilt: Weichering ist nach fünf Spielen mit 13 Punkten Tabellenführer, während Zell/Bruck nach vier Partien auf fünf Zähler kommt und im hinteren Mittelfeld platziert ist. Doch gerade in einem Derby sind Tabellenplätze und Statistiken oft nur bedingt aussagekräftig.
Fußball-A-Klasse Neuburg
