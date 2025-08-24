Der TSV Burgheim unterliegt im Derby gegen den FC Staudheim

Während der TSV Burgheim beim Derby in Staudheim mit 2:4 unterliegt, kann der SC Rohrenfels zuhause gegen den SV Bertoldsheim punkten.

TSG Untermaxfeld – SG Feldheim/Genderkirchen 1:2: In der 29. Spielminute erzielte Emanuel Eder das 0:1 für Feldheim. Nach der Pause konnte Dominik Riegel erhöhen (77.). Michael Becks Anschlusstreffer kam zu spät (90.). Damit konnte die Spielgemeinschaft aus Feldheim/Genderkingen drei Punkte aus Untermaxfeld entführen.

SG Münster/Holzheim – SG Straß/Illdorf 1:2: Beide Gegentreffer waren selbst aufgelegt - Marco Friedl spritzte jeweils in zu kurz geratene Rückpässe und blieb vor dem Kasten cool (8. und 60.). Das zwischenzeitliche 0:1 hatte Michael Krabler egalisiert, der mit einem Drehschuss aus kurzer Distanz traf. Größter Aufreger war beim Spielstand von 1:1 ein Foul von Gästespieler Thomas Flath an Simon Mayr, der in Richtung Tor unterwegs war (52.). Da hätten die Einheimischen eher eine andere Strafe des Schiedsrichters gesehen als die Gelbe Karte. So blieb es beim 2:1-Erfolg für die Gäste.

SV Bayerdilling – SC Ried 2:2: Bereits in der zweiten Minute gab es die kalte Dusche, als Yldirim Zenginsam aus dem Gewühl heraus im Strafraum zum 0:1 einschob. In der 38. Minute dann der verdiente 1:1-Ausgleich. Nach einem Eckball schoss Massimilliano Porcari den Ball unhaltbar ins Kreuzeck. Mit dem Unentschieden ging es in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel direkt gleich wieder ein Tor für die Gäste. Nach einem Eckball stand SCR-Spielertrainer Alexander Egen frei und köpfte unhaltbar zum 1:2 ein (51.). In der 72. Minute dann ein klasse Steckpass von Flo Müller auf Porcari, der den Gästekeeper umkurvte und zum 2:2 ausglich. Bei diesem Spielstand blieb es bis zum Ende.

FC Staudheim – TSV Burgheim 4:2: Es dauerte bis zur 16. Spielminute ehe es die erste große Chance für die Gäste gab, doch Philipp Stadler konnte am glänzend reagierenden Staudheimer Schlussmann einen Ball aus circa zehn Metern nicht unterbringen. In der 19. Minute fiel das 0:1 für Burgheim als die Gäste einen schnellen Angriff aus dem Mittelfeld starteten und der Ball final in die Spitze durchgesteckt wurde und Niklas Mai alleine vor Staudheims Torwart überlegt zur verdienten 1:0 Führung einschob. Nach 25 Minuten kam Staudheim auch in der Kreisklasse an und spielte mit. Kurze Zeit später konnte dann Tim Schreiber nach einem schönen Pass in die Tiefe nur durch ein Foul im Strafraum gestoppt werden. Den Strafstoß verwandelte Spielertrainer Marco Schütt zum 1:1-Ausgleich (31.). Staudheim nutzte die Verwirrung bei den Gästen und legte mit einem schönen Konter durch Daniel Zinsmeinster in der 34. Minute das 2:1 nach. Aufgrund der letzen 20 Minuten in der ersten Halbzeit ging Staudheim nicht unverdient mit der Führung in die Halbzeit. Die zweite Halbzeit begann mit einem Aufreger, denn die Gäste bekamen in der 50. Minute einen strittigen Strafstoß vom ansonsten souverän leitenden Schiedsrichter zugesprochen. Doch natürlich nutzten die Gäste das „Geschenk“ durch Daniel Jester und glichen zum 2:2 aus. In der 72. Minute bekamen dann die Gastgeber einen weiteren Strafstoß nach einem überflüssigen Foul zugesprochen was auch noch eine Gelb-Rote Karte für die Gäste mit sich führte. Den Strafstoß verwandelte Marco Schütt wie immer sicher zur viel umjubelten 3:2-Führung. Doch die Überzahl für die Heimelf merkte man nicht, denn plötzlich waren die Gäste wieder die spielbestimmende Mannschaft und hatten in der 82 Minuten die große Chance auf den Ausgleich, doch ein Schuss der Burgheimer klatsche an die Querlatte. Nun warf Burgheim alles nach vorne und Staudheim nutzte die Räume. In der 85. Minute bekam Daniel Emunds den Ball nach einen Konter auf der halbrechten Seite und schlenzte diesen aus circa 14 Meter ins lange Ecke zum nicht unverdiente 4:2 Endstand.

SV Waidhofen – SV Steingriff 2:1: In der Partie passierte nicht viel bis zur 70. Minute, in der erzielte Lukas Koppold das 0:1 für den SV Steingriff. Nur fünf Zeigerumdrehungen später konnte Patrick Feichtinger jedoch für den SV Waidhofen ausgleichen (75.). Zwei Minuten später konnte Lukas Resner sogar für Waidhofen den 2.1 Endstand erzielen (77.).

SC Rohrenfels – SV Bertoldsheim 2:1: Die erste Hälfte war umkämpft mit wenigen Großchancen. Zu Beginn der zweiten Hälfte kam die Heimelf aber stark aus der Kabine. Dann die erste Riesenchance. Nach einer Ecke stand Abdalla Abdullah völlig freistehend am zweiten Pfosten, setzte den Kopfball allerdings neben das Tor. Kurz darauf dann die Führung für die Gäste. Maxi Kempfle tankte sich auf der rechten Seite überragend durch, bringt den Ball scharf in die Mitte, wo Reinhold Armbrust eiskalt die Führung für die Heimelf erzielte (53.). Bertoldsheim kam allerdings auch zu der ein oder anderen Chance. Nach einem langen Ball lief Stefan Rust alleine auf das Tor zu und verwandelte zum 1:1 (78.). In der 86. Minute umspielte Ellia Abdullah nach einem starken Lauf den Torwart und konnte nur noch durch ein Foul am 2:1 gehindert werden. Den fälligen Strafstoß verwandelte SCR Co-Trainer Tobias Prückl souverän zum 2:1 Endstand für die Heimelf.