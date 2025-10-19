Bezirksliga Nord: Ein halbes Dutzend Tore für den VfR Neuburg

Mit einem echten Schützenfest hat Fußball-Bezirksligist VfR Neuburg die Hinrunde der Saison 2025/26 abgeschlossen. Im Heimspiel gegen den Landesliga-Absteiger TSV Wertingen kamen die Lila-Weißen zu einem furiosen 6:0-Erfolg.

Bereits in der sechsten Minute gingen die Hausherren in Führung. Nach einer flachen Hereingabe von Frederic Wytopil, kam Sebastian Habermeyer an den Ball und versenkte diesen unhaltbar. Dominik Wörle hatte in der 19. Minute den Ausgleich auf dem Fuß. Doch sein Schuss aus zwölf Metern ging knapp vorbei. Anschließend prüfte Wytopil TSV-Schlussmann Moritz Bschorer mit einem Weitschuss, konnte diesen aber nicht überwinden (31.). Auch Leon Beran scheiterte mit seinem Versuch am Wertinger Goalie.

Kurz darauf gelang dem VfR aber doch das 2:0: Nach einem Freistoß von Sebastian Habermeyer verlängerte Marcel Mehl das Spielgerät zu Moritz Bartoschek, der goldrichtig stand und den Ball mit Wucht ins gegnerische Gehäuse schoss. Doch damit nicht genug. In der 44. Minute erhöhten die Einheimischen sogar auf 3:0. Nach einem Pass von Philippe Bauer drosch Habermeyer die Kugel halbhoch in den TSV-Kasten. Wertingen hatte im ersten Durchgang lediglich eine Chance, wodurch der Stand von 3:0 auch bis zur Pause Bestand hatte.

Die Vorentscheidung fällt kurz nach der Pause

Die Vorentscheidung folgte bereits in der 51. Minute. Nach einem klugen Pass von Beran kam Fatlind Talla mit dem Kopf an die Kugel und überwand den gegnerischen Goalie mit einer Bogenlampe. Beran selbst hatte in der 64. Minute die Chance auf „sein“ Tor. Doch der Versuch strich knapp vorbei. Besser machte es Bauer nach einem Pass von Maximilian Christl, als er das 5:0 erzielte (71.). Nur zwei Zeigerumdrehungen später war dann das halbe Dutzend voll. Wieder war es Maximilian Christl, der eine Flanke nach innen schlug. Dort stand abermals Bauer als dankender Abnehmer - 6:0! In der 80. Minute hatte Robert Hößl noch eine weitere Gelegenheit, das Ergebnis höherzuschrauben. Aber sein Schuss verfehlte das Ziel. Der Kontrahent aus Wertingen konnte sich im zweiten Abschnitt keine einzige nennenswerte Möglichkeit erspielen. (heiß/AZ)

VfR Neuburg: Kraus, Mehl, Wytopil, Beran, Habermeyer (67. R. Morina), Idrizi, Omanovic, Bauer (74. M. Friedl), Talla (61. Hößl), Bartoschek (54. Maximilian Christl), Maxi Christl. - Zuschauer: 110.