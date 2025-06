Fußball-Bezirksliga: Startschuss beim VfR Neuburg

Mit dem neuen Spielertrainer-Duo Sebastian Habermeyer/Moritz Bartoschek ist der VfR Neuburg am Sonntag in die Vorbereitung auf die Bezirksliga-Saison 2025/26 gestartet. Nachdem die Lila-Weißen in der abgelaufenen Spielzeit lange um den Klassenerhalt bangen mussten, kamen sie in der Rückrunde in Schwung und verhinderten zum 100-jährigen Vereinsjubiläum den Abstieg in die Kreisliga.

