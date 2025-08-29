Icon Menü
Der VfR Neuburg und die SpVgg Joshofen-Bergheim treten in der Fußball-Bezirksliga Nord auswärts an

Fußball-Bezirksliga Nord

Bezirksliga Nord: VfR Neuburg und SpVgg Joshofen-Bergheim treten in der Ferne an

Während der VfR Neuburg am Sonntag mit einem Sieg in Maihingen seinen Platz im Spitzenfeld verteidigen will, geht es für die SpVgg Joshofen-Bergheim in Meitingen um Wiedergutmachung.
Von Adrian Hauk
    Sind am Sonntag beim TSV Meitingen gefordert: Vincent Porombka (rechts) und die SpVgg Joshofen-Bergheim.
    Sind am Sonntag beim TSV Meitingen gefordert: Vincent Porombka (rechts) und die SpVgg Joshofen-Bergheim. Foto: Daniel Worsch

    Während sich der VfR Neuburg mit einem überzeugenden 3:1-Sieg gegen den TSV Dinkelscherben im Spitzenfeld der Bezirksliga Nord festsetzen konnte, musste die SpVgg Joshofen-Bergheim eine herbe 1:6-Niederlage gegen die Zweitvertretung des TSV Nördlingen einstecken. Am Sonntag wollen die Lila-Weißen ihre gute Ausgangsposition beim Aufsteiger FC Maihingen mindestens verteidigen (15 Uhr), während die Zeller-Truppe beim TSV Meitingen (17 Uhr) auf Wiedergutmachung aus ist.

