Bezirksliga Nord: VfR Neuburg und SpVgg Joshofen-Bergheim treten in der Ferne an

Während sich der VfR Neuburg mit einem überzeugenden 3:1-Sieg gegen den TSV Dinkelscherben im Spitzenfeld der Bezirksliga Nord festsetzen konnte, musste die SpVgg Joshofen-Bergheim eine herbe 1:6-Niederlage gegen die Zweitvertretung des TSV Nördlingen einstecken. Am Sonntag wollen die Lila-Weißen ihre gute Ausgangsposition beim Aufsteiger FC Maihingen mindestens verteidigen (15 Uhr), während die Zeller-Truppe beim TSV Meitingen (17 Uhr) auf Wiedergutmachung aus ist.
Fußball-Bezirksliga Nord
