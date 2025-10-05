Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Der VfR Neuburg und TSV Meitingen trennen sich in der Bezirksliga Nord torlos

Fußball-Bezirksliga Nord

Bezirksliga Nord: „Pechvogel“ Jozinovic rettet dem VfR Neuburg einen Zähler

Beim torlosen Remis gegen den TSV Meitingen hält Dominik Jozinovic, Keeper des Bezirksligisten VfR Neuburg, einen Elfmeter und muss anschließend verletzt aufgeben.
    • |
    • |
    • |
    Matchwinner und Pechvogel zugleich: VfR-Keeper Dominik Jozinovic hielt erst einen Elfmeter und musste dann verletzungsbedingt raus.
    Matchwinner und Pechvogel zugleich: VfR-Keeper Dominik Jozinovic hielt erst einen Elfmeter und musste dann verletzungsbedingt raus. Foto: Daniel Worsch

    Keine Tore bekamen die rund 120 Zuschauer der Bezirksliga-Partie zwischen dem VfR Neuburg und TSV Meitingen zu sehen. Nach 90 Minuten trennten sich die beiden Teams in der Sparkassen-Arena mit einem 0:0-Unentschieden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden