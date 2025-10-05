Bezirksliga Nord: „Pechvogel“ Jozinovic rettet dem VfR Neuburg einen Zähler

Keine Tore bekamen die rund 120 Zuschauer der Bezirksliga-Partie zwischen dem VfR Neuburg und TSV Meitingen zu sehen. Nach 90 Minuten trennten sich die beiden Teams in der Sparkassen-Arena mit einem 0:0-Unentschieden.
Fußball-Bezirksliga Nord
Keine Tore bekamen die rund 120 Zuschauer der Bezirksliga-Partie zwischen dem VfR Neuburg und TSV Meitingen zu sehen. Nach 90 Minuten trennten sich die beiden Teams in der Sparkassen-Arena mit einem 0:0-Unentschieden.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden