Golf-Profi Hurly Long: Ein sympathischer Olympia-Teilnehmer schlägt in Neuburg ab

Hurly Long, am Donnerstag startet die fünfte Auflage der „German Challenge“ im Wittelsbacher Golfclub in Neuburg-Rohrenfeld. Sind für Sie Turniere in Deutschland immer noch etwas Besonderes oder mittlerweile schon Alltag?

HURLY LONG: Es ist definitiv etwas Besonderes. Sowohl auf der DP World- als auch Challenge-Tour gibt es in Deutschland leider nicht wirklich viele Turniere, zumal jetzt auch noch Hamburg als Austragungsort der DP World-Tour weggefallen ist. Das Schöne an den Turnieren in Deutschland ist, dass diese immer hervorragend organisiert beziehungsweise die Plätze in einem sehr guten Zustand sind. Natürlich macht es auch viel Spaß, daheim vor Freunden und der Familie zu spielen.

Sie waren bereits bei der „Premiere“ im Jahr 2021 in Neuburg-Rohrenfeld dabei. Wie würden Sie den Platz charakterisieren?

LONG: Es ist auf alle Fälle für deutsche Verhältnisse - und ich meine das überhaupt nicht respektlos - ein ziemlich schwerer Golfplatz. Vom Abschlag sind die Bahnen teilweise ziemlich eng und lang. Hinzu kommen natürlich auch die vielen Bäume hier. Wenn man sich die bisherigen Sieger in Neuburg anschaut: Angel Hidalgo beispielsweise spielt ja teilweise auch ganz verrückte Schläge - sei es Draws, Fades, hoch oder flach, was ich im Übrigen auch sehr gerne mache! Diesbezüglich ist es dann sogar ein Vorteil, wenn viele Bäume im Weg sind, weil man eben in der Lage ist, andere Wege zu finden. Aber grundsätzlich stellt der Platz sicherlich eine ordentliche Challenge dar.

Wenn Sie einen Blick auf Ihr bisheriges sportliches Jahr 2025 werfen: Wie fällt Ihre Bilanz aus?

LONG: Nachdem ich Anfang des Jahres verletzt war, konnte ich im Winter leider nicht viel trainieren. Darüber hinaus habe ich diese Verletzung auch in die Saison etwas mit hineingetragen. Dennoch würde ich behaupten, dass sich mein Golf im Vergleich zu den vorherigen Jahren nochmals deutlich verbessert hat. Allerdings hat sich das bislang immer nur sporadisch und nicht kontinuierlich über mehrere Wochen hinweg gezeigt. Deshalb ist es bislang noch nicht ideal - aber das Spiel fühlt sich, wie bereits erwähnt, dennoch ziemlich gut an. Wenn mein Rücken mitmacht, bin ich überzeugt, dass es von jetzt an nach oben gehen sollte.

Haben Sie denn in den vergangenen Wochen und Monaten an ihrem Spiel oder ihrer Technik etwas Grundlegendes verändert?

LONG: Ich habe letztlich viele Sachen ausprobiert und mir davon die richtigen Dinge herausgenommen. Sprich: Ich musste viel testen, um die entscheidenden Kleinigkeiten wiederzufinden. Und ich denke, dass mir das ganz gut gelungen ist.

In Ihrer bisherigen Karriere haben Sie schon eine ganze Menge erreicht - sei es die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio, den Open Championship 2023 oder den zahlreichen Turnieren auf der DP World Tour. Welchen Stellenwert hat dazu im Vergleich ein Turnier wie die „German Challenge“ in Neuburg-Rohrenfeld - gerade auch im Hinblick auf die eigene Motivation?

LONG: Ich würde ehrlicherweise gar nicht sagen, dass ich in diesem Jahr auf der „HotelPlanner-Tour“ (die „German Challenge“ ist ein Turnier dieser Serie) weniger nervös als bei den großen Events war. Für mich geht es ja auch darum, am Ende in den „Top 20“ beziehungsweise notfalls in den „Top 75“ zu landen, um meine Karte bei der „HotelPlanner-Tour“ zu behalten. Natürlich geht es hier um weniger Geld. Nichtsdestotrotz muss ich aber genau so performen wie auf den anderen Touren. Klar ist aber auch, dass es selbstverständlich mehr Spaß macht, wenn mehr Preisgeld ausgelobt ist oder mehrere tausend Zuschauer an den Greens stehen. Grundsätzlich bin ich aber der Meinung, dass die „European Tour“ mit der sogenannten „HotelPlanner-Tour“ einen richtig guten Job macht. Von dem her spiele ich sehr gerne hier in Neuburg - auch wenn ich gerne um mehr Geld spielen würde (lacht).

Was würden Sie selbst als den bislang größten sportlichen Höhepunkt in Ihrer Karriere bezeichnen?

LONG: Nun, für das Konto war es sicherlich der zweite Platz bei den Irish Open, als ich gemeinsam mit Rory McIlroy in der finalen Gruppe gespielt habe. Was für mich jedoch ebenfalls unvergesslich bleibt, ist mein Platzrekord in Pebble Beach 2017. (61 Schläge, Anm. d. Red.). Auf diesem Platz hat irgendwie schon jeder Profi mal gespielt. Und wenn du dann dort einen Platzrekord aufstellst, ist das zweifelsohne etwas ganz Besonderes und gibt einem extrem viel Selbstvertrauen. Rein auf ein Turnier bezogen, war es sicherlich die Teilnahme an den British Open 2023. Wenn du mit beziehungsweise gegen die Allerbesten der Welt spielst und dann auch noch den Cut schaffst, hast du endgültig das Gefühl, dass du diese Jungs auch schlagen kannst.

Ist es aus Ihrer Sicht schwieriger, überhaupt erst dort hinzukommen oder sich auf diesem hohen Niveau dauerhaft zu halten?

LONG: Ich glaube, dass das letztlich individuell anzusiedeln ist. Um erfolgreich in diesem Sport zu sein, gibt es verschiedene Phasen. Um bei meinem Beispiel zu bleiben: Als ich 2019 Profi geworden bin, ging es bei mir zunächst nur bergauf. Im ersten Jahr habe ich gleich die Pro-Golf-Tour gewonnen und bin im darauffolgenden Jahr Achter auf der Challenge Tour geworden, was für die DP World Tour gereicht hätte. Leider ist dann Corona gekommen. Im Anschluss habe ich dann meine Karte bekommen und es zum Finale der DP World Tour geschafft. Sprich: Nachdem es nur eine Richtung gab, kam mir alles sehr leicht vor. Wenn es dann aber plötzlich mal nicht läuft, ist man das überhaupt nicht gewohnt, mit solchen Situationen umzugehen.

Können Sie diesbezüglich konkrete Beispiele nennen?

LONG: Es gibt Spieler, die waren lange auf der Challenge Tour, schaffen es schließlich auf die DP World Tour und schlagen dann dort richtig zu. Für diese war es sicher schwieriger, dort hinzukommen. Andere Jungs spielen ebenfalls lange auf der Challenge Tour und dort auch richtig gut. Doch wenn sie den Sprung zur DP World Tour gepackt haben, geht auf einmal gar nichts mehr. Konkret auf die jetzige „HotelPlanner-Tour“ bezogen: In meinen Augen ist es schwieriger, hier eine Top 20-Platzierung zu erreichen, als seine Turnier-Karte zu behalten. Gleichzeitig bedarf es allerdings auch extremer Konstanz, um sich seine Karte über mehrere Jahre zu verdienen.

Der Golfsport hat sich in den vergangenen 20, 25 Jahren deutlich gewandelt. Kann man sagen, dass vor allem im Profi-Bereich die Athletik mittlerweile eine absolut dominante Rolle eingenommen hat?

LONG: Das würde ich so unterschreiben, ja. Letztlich kommt es aber auch immer etwas auf den jeweiligen Platz an. Hier auf der „HotelPlanner-Tour“ spielen die Längen der Drives nicht unbedingt eine entscheidende Rolle. Die Golfplätze hier sind oftmals so strukturiert, dass es eher wichtiger ist, gerade zu schlagen. Auf den PGA-Plätzen hingegen ist eine gewisse Länge schon sehr hilfreich. Klar, an den Statistiken sieht man, dass die Drives in den vergangenen Jahren immer länger geworden sind. Und das liegt sicherlich nicht alleine an der Technologie.

Welchen Stellenwert nimmt bei Ihnen persönlich das Training im Kraftraum ein?

LONG: Ich hatte das Glück, dass ich schon immer ziemlich schnell und auch etwas länger als der Durchschnitt war. Für mich persönlich war es nie der Anspruch oder das Ziel, zu den zehn längsten Spielern gehören zu müssen. Dementsprechend lege ich jetzt nicht den krassesten Wert auf das Athletik-Training - vielleicht ist es aber auch ein Fehler von mir (lacht). Natürlich ist es mir wichtig, fit zu sein und über eine gewisse Ausdauer zu verfügen, damit ich mich entsprechend konzentrieren kann. Ansonsten lege ich meinen Fokus aber auf andere Dinge. Ganz abgesehen davon wäre es für mich als Golfer ohnehin nicht einfach, mich übermäßig auf das Thema Athletik zu versteifen, da mir hierfür einfach auch die Zeit fehlen würde. Man darf nicht vergessen, dass wir während der Saison extrem viel unterwegs sind. Dabei dann den richtigen Rhythmus zu finden, stelle ich mir sehr schwer vor.

Bei einem Amateur-Golfer ist der Kopf oftmals die größte Herausforderung. Welche Bedeutung hat der mentale Bereich für einen Profi?

LONG: Ich habe immer betont, dass es für mich das Wichtigste ist! Der Vater meines besten Freundes, Dominic Foos, hat zu mir in jungen Jahren einmal gesagt: Hurly, beim Golf ist alles mental! Und genau das habe ich mir sehr zu Herzen genommen und deshalb immer sehr viel Arbeit hineingesteckt. Was ich früher oftmals übersehen habe: Gerade dann, wenn man den Ball gut trifft und gut spielt, ist das Mentale besonders wichtig, um seine PS auf den Platz zu bringen und eben keine Angst davor hat, gut zu spielen. Ich bin jedenfalls überzeugt, dass bei zwei gleichwertigen Golfern letztlich der mentale Bereich den Ausschlag gibt.

Sie feiern am kommenden Montag Ihren 30. Geburtstag. Was wünschen Sie sich denn? Ein Turniersieg in Neuburg wäre doch sicherlich ein schönes Geschenk...

LONG: Das stimmt, gegen einen solchen Erfolg hätte ich definitiv nichts einzuwenden (lacht). Nachdem wir im November unser zweites Kind erwarten, kann ich mir eigentlich nicht mehr wünschen, als dass es hoffentlich gesund zur Welt kommt.