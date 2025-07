German Challenge: Das internationale Golf-Turnier in Neuburg im Überblick

Bereits zum fünften Mal findet die „German Challenge“ auf dem Gelände des Wittelsbacher Golfplatzes statt. Zwischen dem 17. und 20. Juli wird den Zuschauern dabei Golf auf höchstem Niveau geboten. Neben der Tatsache, dass man den künftigen „Stars von morgen“ quasi hautnah über die Schulter beziehungsweise ins Golfbag schauen kann, wird rund um die sportliche Darbietung noch ein buntes und attraktives Rahmenprogramm geboten. Nachfolgend die wichtigsten Punkte auf einen Blick:

Fakten rund um das Turnier: Die „German Challenge“ ist ein internationales Profigolf-Turnier der „HotelPlanner-Tour“. Dieses fand erstmals vom 9. bis 12. September 2021 auf der Anlage des Wittelsbacher Golfclubs in Neuburg statt. Nach der Fortsetzung in den Saisons 2022, 2023 und 2024, wird das Turnier nun zum fünften Mal stattfinden. Damit ist es, wie schon 2021, das einzige Turnier der „HotelPlanner-Tour“ in Deutschland. Das Preisgeld liegt mit 300.000 Euro im Durchschnitt der Turnierserie.

Geschichte der „Challenge Tour“: Seit ihrer Gründung im Jahr 1986 hat sich die jetzige „HotelPlanner-Tour“ zum perfekten Trainingslager entwickelt, in dem die „Champions von morgen“ weltweit um den Einzug ins „Grand Final“ am Ende der Saison und die womöglich lebensverändernde Qualifikation für die „DP World Tour“ kämpfen. Viele Spieler sind bereits über die Challenge Tour zu Weltklasse-Golfern herangewachsen. Darunter finden sich Major-Champions wie Brooks Koepka, Henrik Stenson, Justin Rose, Martin Kaymer und Louis Oosthuizen sowie Ryder-Cup-Stars wie Ian Poulter, Thomas Pieters und Tommy Fleetwood. Die „HotelPlanner-Tour“ umfasst je nach Saison zwischen 25 und 28 Turnieren in 16 bis 18 Ländern weltweit. Die 20 Besten des „Road to Mallorca Rankings“ erhalten die volle Spielberechtigung für die „DP World Tour“.

Spielmodus in Neuburg: Das Feld besteht aus maximal 156 Akteuren. Bis zu 50 Startplätze können dabei vom Veranstalter sowohl an deutsche als auch an internationale Spieler vergeben werden, wobei darunter maximal sechs Amateure sein dürfen. Donnerstag und Freitag (jeweils von 7.30 bis circa 19.30 Uhr) wird um den Einzug ins Wochenende gespielt. Der Cut erfolgt bei Platz 60 zuzüglich aller schlaggleichen Spieler. Samstag und Sonntag geht es dann um die Platzierungen und die Aufteilung des Preisgeldes unter den verbleibenden Golfern. Der letzte Flight wird am Sonntag gegen 16.15 Uhr auf Bahn 18 erwartet. Direkt im Anschluss folgt die Siegerehrung.

Bisherige Sieger in Neuburg: Angel Hidalgo (Spanien/2021), Alejandro del Rey (Spanien/2022), Francesco Laporta (Italien/2023),

Rasmus Neergard-Petersen (Norwegen/2024)

Rahmenprogramm: Egal ob ein gemütlicher Biergarten, eine Golf-Safari, zahlreiche Aussteller, Bier-Pong oder Chipping-Contests: Für die Zuschauer ist in der „Public Area“ jede Menge geboten. Am Freitagabend steigt zudem ab 19.30 Uhr die legendäre „VcG-Players-Party“.

Parkplätze: Der Parkplatz direkt am Clubhaus ist den Spielern vorbehalten. Weitere Parkflächen gibt es in unmittelbarer Umgebung des Geländes. Diese sind bestens ausgeschildert.

Eintrittskarten: Das Tagesticket kostet 10 Euro, während ein Wochenticket (Donnerstag bis Sonntag) für 30 Euro zu erwerben ist.

Homepage: Weitere Informationen rund um die „German Challenge“ gibt es unter www.german-challenge.de.