ERC Ingolstadt: Die neuen Kleider der Panther

Drei Tage, bevor Headcoach Mark French sein Team zum Trainingsauftakt in der Saturn-Arena erstmals aufs Eis bittet (4. August), steht fest, in welchen Trikots der ERC Ingolstadt die DEL-Saison 2025/26 bestreiten wird. Traditionell sind die Jerseys in den Farben Blau und Weiß gehalten. Das Design der Trikots wurde neu aufgesetzt und setzt vor allem auf klassische Elemente. Sowohl beim dunkelblauen Heimtrikot als auch beim weißen Auswärtsjersey werden die blau-weißen Querstreifen vom ERC-Logo durchbrochen. Die Streifen sind zudem auf dem Ärmel sowie auf dem Rücken zu sehen. Dort rahmen sie die Rückennummern, die diesmal wieder im College-Style gestaltet sind, ein.

Für die Schulterpartien, die sowohl beim Heim- als auch beim Auswärtstrikot durch eine dünne Linie in Weiß beziehungsweise Blau vom Rest des Trikots abgesetzt sind, wurde ein neuer Stoff inklusive leichter Musterung verwendet. Ein Silikon-Patch mit dem Wappentier der Stadt Ingolstadt am Kragen der Trikots – nach dem Vorbild der Jerseys der Nationalmannschaft – wertet sie optisch auf. Erhältlich ist das Trikot mit Patch nur in der Authentic-Version.

Die 23 Piktogramme sind wieder im Innenteil des Saums eingearbeitet

Die 23 Piktogramme sind auch in dieser Saison wieder im Innenteil des Saums eingearbeitet und unterstreichen die tiefe Verwurzelung des ERC mit der gesamten Region. So sind unter anderem die Silhouette des Kreuztors, der Frankenstein-Kopf sowie Darstellungen des Hopfens der Hallertau, der Fossilien im Altmühltal sowie des Schrobenhausener Spargels eingearbeitet .„Wir haben uns für die neue Saison ganz bewusst für ein deutlich anderes Design entschieden. Mit der Wahl der klassischen Gestaltung der Jerseys wollten wir neue Akzente setzen und trotzdem ein Trikot schaffen, das unverwechselbar“, sagt Daniel Lang, Leiter Vertrieb, Marketing & Ticketing beim ERC Ingolstadt.

Kontinuität herrscht hingegen bei den Trikotpartnern. Oberhalb des Panther-Logos auf der Brust sowie auf dem Rücken prangt weiterhin MediaMarktSaturn. Auch die Audi-Ringe auf den Schulterbereichen, DB Regio Bayern auf der oberen rechten Brustseite, das Café Detter auf dem linken Ärmel sowie PSW auf dem rechten Ärmel belegen ihre gewohnten Positionen. Darüber hinaus ist auch der QR-Code, auf dem ganz individuell von Spiel zu Spiel Infos hinterlegt werden können, wieder auf dem linken Ärmel zu finden.

Bestellbar sind die neuen Panther-Trikots ab sofort im Onlineshop des ERC Ingolstadt sowie am 10. August im Rahmen der Saisoneröffnungsfeier. Eine Auswahl an Trikots wird dann auch schon vor Ort im Stadion-Fanshop erhältlich sein. (AZ)