Video-Tagebuch aus dem ERCI-Trainingslager (Teil 3): Ein Basketball-Spektakel für die Geschichsbücher

Wie bereits in den vergangenen Jahren, absolviert der ERC Ingolstadt auch diesmal sein Trainingslager in Latsch (Südtirol). Dabei stehen für die Panther-Profis neben zahlreichen Trainings auf dem Eis auch Übungseinheiten mit Athletik- und Fitnesstrainer Kan Liebscher im Fußballstadion auf dem Programm. Ebenfalls vor Ort ist unser Sportredakteur Dirk Sing, der unter anderem in einem Video-Tagebuch ausführlich rund um die Truppe von Headcoach Mark French berichten wird.

Diesmal haben wir die Panther-Profis nach zwei schweißtreibenden Einheiten auf dem Eis beziehungsweise beim Athletiktraining im Fußballstadion bei einer „neuen“ Sportart begleitet. Statt mit dem gewohnten kleinen Puck ging es diesmal mit dem Basketball auf Korbjagd. Dabei gaben einige Akteure - allem voran Devin Williams, Riley Sheen und Riley Barber - eine richtig gute Figur ab. Das Wichtigste allerdings: Alle Spieler waren mit viel Eifer und vor allem Spaß bei der Sache.