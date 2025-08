ERC Ingolstadt: Wo die Panther-Profis in besten Händen sind

Fragt man die Profis des ERC Ingolstadt, wie viel Spaß ihnen die obligatorischen Medizin-, Fitness- und Athletik-Tests unmittelbar vor dem Beginn der Vorbereitung bereiten, dürfte dieser auf einer Vergnügungs-Skala eher ziemlich weit unten angesiedelt sein. „Als Eishockey-Spieler möchtest du natürlich am liebsten immer auf dem Eis stehen“, sagt Routinier Daniel Pietta - wohl wissend, dass „diese Tests in mehrfacher Hinsicht sicherlich sehr wichtig und daher ein Teil unseres Berufs sind“. Wurde laut Pietta zu Beginn seiner aktiven Profi-Karriere in Sachen Fitness und Athletik „vor allem auf Maximalkraft und -gewicht sowie Ausdauer“ das Hauptaugenmerk gelegt, hätten sich im Laufe der Zeit die Methoden und Schwerpunkte „schon ziemlich verändert. Mittlerweile wird mehr auf die Details bei jedem einzelnen Akteur geachtet - was den Vorteil hat, dass man deutlich individueller an möglichen Defiziten arbeiten und damit Verletzungen besser vorbeugen kann“.

Eine Vorreiterrolle im deutschen Eishockey nimmt dabei zweifelsohne der ERC Ingolstadt ein. Dass die Panther-Profis in der vergangenen Spielzeit von „klassischen“ Muskelverletzungen verschont geblieben waren, sei laut Chef-Physiotherapeut Matthias Klein auch „das Ergebnis des Zusammenspiels mehrerer Faktoren in diesem Bereich“ gewesen. Nachdem der Inhaber des Therapiezentrums Mailing im Jahr 2021 beim ERCI auch im Profibereich eingestiegen war (bereits seit 2018 betreute er den Nachwuchs), wurde der dortige Physio- beziehungsweise Reha-Sektor sukzessive optimiert. Gemeinsam mit Mannschaftsarzt Stephan Ehler, der in erster Linie die orthopädische Betreuung und Untersuchung der Spieler übernimmt (Gesundheit 360 Grad), leitet Klein seit April 2024 direkt gegenüber von der Saturn-Arena eine Praxis, in der auch das „rehanovum“ untergebracht ist. „Nachdem wir auf die Idee gekommen sind, gemeinsam etwas zu machen, war uns klar, dass eine derartige Praxis in direkter Umgebung zur Arena liegen muss“, berichtet Ehler - zumal man damit gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen hätte. „Einerseits sind die Wege zwischen den Spielern und uns nicht weit. Andererseits haben Matthias und ich die Möglichkeit, Hand in Hand zu arbeiten und schnell miteinander zu kommunizieren. Das bringt definitiv sehr große Vorteile mit sich.“

Icon vergrößern Auch der Spaß darf bei aller Anstrengung nicht zu kurz kommen: Matthias Klein (Head of Performance/hinten) und Angreifer Riley Barber (vorne). Foto: Johannes Traub Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Auch der Spaß darf bei aller Anstrengung nicht zu kurz kommen: Matthias Klein (Head of Performance/hinten) und Angreifer Riley Barber (vorne). Foto: Johannes Traub

Doch nicht nur räumlich, auch was die medizinische Versorgung und Leistungsdiagnostik betrifft, zählt der ERC Ingolstadt mit seinen Fachleuten Matthias Klein und Stephan Ehler mittlerweile zu den absoluten Top-Adressen im bundesweiten Eishockey. „Gerade auch im Hinblick auf die Athletiktests, die wir seit dem vergangenen Jahr durchführen, geht eigentlich kaum noch mehr. Hier bewegen wir uns aktuell schon an der oberen Grenze des Möglichen“, sagt Klein. Doch was genau steckt hinter diesen Tests? „Am Ende geht es darum, den aktuellen Leistungsstand jedes einzelnen Spielers zu erfassen“, erklärt der Chef-Physiotherapeut der Panther. „Die Athleten durchlaufen isokinetischen Testungen - also Kraftmessungen - und absolvieren ergänzend verschiedene Sprungtests, mit denen wir unter anderem die Explosivkraft, Schnellkraft und koordinative Fähigkeiten der unteren Extremitäten bewerten. Diese Tests lassen Rückschlüsse auf Leistungspotenziale sowie mögliche muskuläre Defizite zu und haben sich in der Wissenschaft als effiziente Verfahren zur Beurteilung der athletischen Leistungsfähigkeit etabliert“, so Klein weiter.

Die Testbatterie besteht aus mehreren Stationen

Die „Testbatterie“ besteht dabei aus mehreren Stationen und liefert eine umfassende Datengrundlage für eine individuelle Trainingssteuerung, Prävention (Vorbeugung) und Rehabilitation. „Hierbei setzen wir auf bewährte Systeme von VALD, Keiser und Cardioscan“, erläutert Klein. Ein „großer Vorteil“ sei dabei auch die Tatsache, dass diese Testungen bereits mit den Profis aus dem Kader des Vorjahrs durchgeführt worden seien. „Dies ermöglicht uns natürlich einen hervorragenden Vergleich mit den Daten aus dem Jahr 2024. Wir können mögliche Defizite erkennen und gegebenenfalls die Trainingspläne anpassen, um das Risiko von Verletzungen entsprechend zu minimieren.“

Icon vergrößern Alles im Blick: Der neue Athletik- und Fitnesscoach des ERC Ingolstadt, Kan Liebscher (links), überwacht einen Sprungtest von Torhüter Brett Brochu (rechts). Foto: Johannes Traub Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Alles im Blick: Der neue Athletik- und Fitnesscoach des ERC Ingolstadt, Kan Liebscher (links), überwacht einen Sprungtest von Torhüter Brett Brochu (rechts). Foto: Johannes Traub

Zurückgreifen kann der „Head of Performance“ des ERCI dabei seit dieser Saison auch auf die Expertise eines weiteren ausgewiesenen Fachmanns. Als Fitness- und Athletikcoach ist Kan Liebscher nicht nur ein wichtiger Teil dieses Optimierungs-Prozesses, sondern gleichzeitig auch Angestellter seines Therapienzentrums in Mailing. „Es erleichtert die Zusammenarbeit ungemein, wenn alles unter einer Hand ist“, weiß Klein, der zugleich einen weiteren Vorteil dieser neuen Konstellation nennt: „Das Schöne ist, dass es sich bei Kan um eine sogenannte Hybrid-Stelle handelt, da er auch Physiotherapeut ist. Sprich: Während der Saison kann man die Zeit beispielsweise auch dafür nutzen, um mit den Profis immer mal wieder gezielt im Reha- oder Präventiv-Bereich zu arbeiten.“ Dass er für die Umsetzung dieses Vorhabens letztlich den „Zuschlag“ und das Vertrauen von ERCI-Sportdirektor Tim Regan erhielt (“Wir haben in den vergangenen Monaten viel darüber diskutiert, zumal es auch andere Optionen wie beispielsweise einen externen Athletiktrainer gab“), dafür sei Klein „dem Verein und Tim gegenüber sehr dankbar“. Eine Dankbarkeit, die freilich längst auf Gegenseitigkeit beruhen dürfte.

Zur Information: Die Athletik-Testungen des ERC Ingolstadt können auch von Privatpersonen oder Sportvereinen beziehungsweise Mannschaften in Anspruch genommen werden. Informationen hierzu gibt es telefonisch (0841/37638) oder per Mail (info@rehanovum.de).