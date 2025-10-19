Bezirksliga Nord: SpVgg Joshofen-Bergheim geht in Horgau leer aus

Eine schmerzliche Niederlage musste Fußball-Bezirksligist SpVgg Joshofen-Bergheim zum Ende der Hinrunde hinnehmen. Der Aufsteiger unterlag beim FC Horgau mit 0:1.

Die Hausherren hatte gleich zu Beginn viel Ballbesitz, während Joshofen-Bergheim an der Mittellinie abwartete und vor allem auf Konter setzte. Horgau ließ den Ball gut laufen und erspielte sich erste Möglichkeiten. Es dauerte dann bis zur 42. Minute, ehe der FCH in Führung ging. Eine scharfe Freistoßflanke von Kirschner köpfte Eberle auf den gegnerischen Kasten. Den Abstauber konnte Letzterer selbst nutzen und zur verdienten Halbzeitführung einschieben. Mit dem Pausenpfiff stieg Noah Zeller gegen Maximilian Wurm zu hart ein und bekam noch eine Zehn-Minuten-Zeitstrafe.

Joshofen-Bergheim kommt besser aus der Kabine

Dennoch kam Joshofen-Bergheim besser aus der Kabine. Es häuften sich gefährliche Standards. Einen Kopfball konnte der Horgauer Iannis Gosa auf der Linie klären. Beide Mannschaften spielten weiter nach vorne, waren jedoch zu ungenau und trafen falsche Entscheidungen. In der 87. Minute fiel fast der Ausgleich. Maximilian Wurm verlor im 16-Meterraum den Ball, der Querpass fand einen Joshofener Stürmer. Sein Abschluss wurde jedoch durch Raffael Wieser mit einer Grätsche geblockt. (AZ)

SpVgg Joshofen-Bergheim: Gunnesch, Rehm, Plach, E. Zeller, Kneißl (86. Böck), Porombka, Möller, N. Zeller, Zisler, Bogicevic (67. K. Fischer-Stabauer), J. Zeller. – Zuschauer: 130.