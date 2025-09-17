Bei der Tennis-Abteilung des BSV Neuburg wird ordentlich gefeiert

Die Tennis-Abteilung des BSV Neuburg feiert in diesem Jahr ein ganz besonderes Jubiläum: Vor 50 Jahren, genauer gesagt am 12. September 1975, wurde sie gegründet. Seither hat die Sparte viele Höhen und Tiefen erlebt. Heute zeigt der Trend jedoch wieder deutlich nach oben. Unter der Leitung von Abteilungsleiter Marcel Engel steht die „Tennisfamilie“ wieder geschlossen zusammen und blickt optimistisch in die Zukunft.

Am kommenden Samstag lädt die Abteilung zu einem großen Jubiläumsfest ein, das sportliche Highlights und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm verspricht. Engel und sein Team haben keine Mühen gescheut, um diesen Tag unvergesslich zu machen. Zu den Ehrengästen zählen zahlreiche Persönlichkeiten aus Sport und Politik: Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, Landrat Peter von der Grün, Sportreferentin der Stadt Neuburg, Sabine Schneider, der 1. Vorsitzende des BSV Neuburg, Klaus Satories, der ehemalige Hochsprung-Weltrekordhalter und mehrfache Europameister Carlo Thränhardt, der deutscher Kunstturner am Barrren, Weltmeister und Olympia-Zweiter Lukas Dauser sowie die achtfache deutsche Jugendmeisterin und Vize-Europameisterin im Doppel, BSV-Eigengewächs Melanie Wabner (ehemals Hafner).

Die Feierlichkeiten beginnen um 11 Uhr auf der Tennisanlage des BSV Neuburg mit einer Bambini-Olympiade für die Kleinsten und einer Technikschulung für die heranwachsenden Jugendlichen, welche von BSV-Übungsleitern durchgeführt werden. Um 12 Uhr wird Melanie Wabner am Training teilnehmenden Jugendlichen Tipps aus ihrer Tenniskarriere geben. Um 13 Uhr folgt ein ganz besonderes „Schmankerl“: Ein Showkampf zwischen Tom Berneisch (TC Neuburg) und Julian Rigler (BSV-Youngster) auf der einen sowie Bernhard Gmehling und Melanie Wabner auf der anderen Seite. Für die richtige Ordnung auf dem Platz sorgt Landrat von der Grün als Schiedsrichter.

Der ehemalige Hochsprung-Star Carlo Thränhardt leitet ein Konditionsprogramm

Im Anschluss, gegen 14.30 Uhr, wird Carlo Thränhardt einige BSV-Spieler in einem Konditionstraining fordern, bevor sich Gäste und Mitglieder bei Kaffee und Kuchen auf einen gemütlichen Nachmittag freuen dürfen. Der festliche Höhepunkt des Jubiläums folgt am Abend . Um 18 Uhr ist Einlass, ehe dann ab 18.30 Uhr im Gemeindehaus in Marienheim die große Jubiläumsfeier steigt. Rund 125 Gäste haben sich bereits angemeldet, um gemeinsam 50 Jahre Tennisgeschichte beim BSV Neuburg zu feiern. Als Programmpunkte stehen Ehrungen, Rückblick und Einlagen auf dem Plan. „Wir sind stolz auf unsere Abteilung und auf das, was wir in den vergangenen Jahrzehnten erreicht haben. Nun wollen wir nach vorne blicken und weiter wachsen“, betont Abteilungsleiter Engel. Mit dieser Feier setzt die Tennisabteilung ein starkes Zeichen für Zusammenhalt und sportliche Leidenschaft. (gh)