Durchwachsene Bilanz für die Teams der TeG Neuburg

Kann am ersten Saisonsieg schrammte die vierte Herrenmannschaft der TeG Neuburg vorbei. Besser machte es hingegen das U10-Midcourt-Team, das den TSV Inchenhofen II mit 4:2 besiegte.

Herren, Südliga 3: TC Aichach – TeG Neuburg II 8:1: Michael Dünstl konnte ein Zeichen setzen, denn er triumphierte souverän (6:3, 6:4). Seine Mannschaftskollegen André Gramsch (0:6, 1:6), Stefan Ziegler (0:6, 1:6), Stefan Daferner (0:6, 0:6), Oscar Bueso Mata (4:6, 3:6) und Niklas Poetsch (1:6, 0:6) hatten ihren Gegnern nichts entgegenzusetzen. Die überlegene Aichacher Vertretung ließ in den Doppeln nichts mehr anbrennen, sodass Gramsch/M. Minucci (0:6, 0:6), Daferner/Bueso Mata (2:6, 4:6) und Ziegler/Poetsch (1:6, 0:6) nichts mehr gegen die Niederlage ausrichten konnten.

Herren, Südliga 4: TeG Neuburg IV – TSV Pöttmes II 4:5: Nur knapp an ihrem ersten Saisonsieg schrammte die vierte Herrenmannschaft vorbei. Sven Ochs (6:4, 6:2), Jonas Wagner (5:7, 6:7), Benedikt Pelz (6:4, 4:6, 3:10), Lukas Wagner (0:6, 1:6) sowie Leo Sauerlacher (0:6, 6:2, 10:5) befanden sich auf einem guten Kurs, obwohl Mika Schweitzer aufgeben musste. Das Team bewies Kampfgeist und fuhr zunächst im Einser- und Dreier-Doppel zwei wichtige Siege ein (Ochs/Golovachev 6:4, 6:1 sowie Gagula/Pelz 7:5, 7:5). Alle Augen waren nun auf Wagner/Wagner gerichtet, die vom Pech verfolgt ihre Partie abgaben (2:6, 6:3, 8:10).

Herren 30, Südliga 1: FC Gundelfingen – TeG Neuburg 8:1: Der überregional für seine starken Tennismannschaften bekannte TC Gundelfingen wurde auch für die Herren-30-Vertretung zur echten Herausforderung. Johannes Kutschera (7:5, 6:2), Tobias Berger (1:6, 1:6), Ulli Waltinger (3:6, 1:6), Dominic Pfaff (1:6, 0:6), Michael Feiner (0:6, 1:6) und Sergey Golovachev (1:6, 4:6) hatten bereits nach den Einzel-Begegnungen keine Chance mehr auf den Tagessieg. Ihre Souveränität bewiesen die Gastgeber in den Doppeln gleichermaßen, sodass Kutschera/Berger (2:6, 5:7), Pfaff/Feiner (2:6, 1:6) und Waltinger/Golovachev (0:6, 3:6) eine weitere Niederlage verkraften mussten.

Bambini 12, Südliga 5: TC Schrobenhausen II – TeG Neuburg 4:2: Das Bambini-Team, das sich aktuell den dritten Platz in der Tabelle erspielt hat, trat selbstbewusst zum Duell gegen den TC Schrobenhausen an. Maximilian Raps (6:1, 6:2), Cornelius Hufnagl (0:6, 0:6), Max Seeber (0:6, 0:6) und Fiona Meierl (6:3, 6:0) ließen sich in den Einzeln nicht unterkriegen und zeigten Leistungen auf Augenhöhe. Auch wenn in den Doppel-Begegnungen um Raps/Seeber (2:6, 3:6) und Hufnagl/Meierl (4:6, 5:7) keine Erfolge mehr zu Buche schlugen, können die Bambini zufrieden auf das bisher Erreichte blicken.

Dunlop-Midcourt U10, Südliga 2: TeG Neuburg – TSV Inchenhofen II 4:2: Die Midcourt-Mannschaft kann mehr als stolz auf ihre Leistungen bei diesem Heimspiel sein. Zwei Match-Tiebreaks trennten sie von einem 6:0-Tagessieg. Maximilian Schaefer (4:0, 4:0), Candela Pérez Vincente (4:0, 4:1) und Alex Bueso-Forn (5:3, 4:0) sicherten sich bereits in den Einzeln drei Punkte. Melina Möbius (3:5, 5:3, 8:10) musste in die „Verlängerung“ und verpasste ihren Sieg um zwei Punkte. Damit nicht genug, auch Graf A./Bueso-Forn (5:4, 4:5, 9:11) hätten es den Zuschauern nicht spannender machen können. Aber auch ihnen fehlten letztlich zwei Zähler zum Triumph. Nachdem Geier S./Pérez Vincente (4:1, 4:1) jedoch ohne Umwege einen weiteren Sieg erzielten, konnte die Mannschaft über den gewonnenen Spieltag jubeln.

Freizeit-Doppel, Herren 70: TeG Lechrain – TeG Neuburg 1:3: Dass die Begegnung gegen die TeG Lechrain aus Erzählungen von Mannschaftsführer Volker Gebert als „zäher Kampf“ ausgetragen wurde, kann der neutrale Beobachter kaum nachvollziehen. Während Josef Seefried / Walter Rau (2:6, 0:6) das erste Doppel in dieser Saison (!) vergaben, stellten sie zusammen mit Bernd Herrle/Anton Öxler (6:2, 6:1 sowie 7:5, 6:0) und J. Seefried / Volker Gebert (6:2, 6:2) insgesamt die überlegenere Mannschaft. Damit konnte ein weiterer Sieg auf dem Punktekonto des Freizeit-Teams verbucht werden. (vje)