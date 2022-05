0:4 gegen DJK Ingolstadt: SV Karlshuld kann Steilvorlage nicht nutzen

Plus Der SV Karlshuld unterliegt nach einer schwachen Vorstellung der DJK Ingolstadt 0:4

Der SV Karlshuld konnte die Steilvorlage, die ihm die Mitkonkurrenten GW Ingolstadt und SV Türkisch Ingolstadt mit ihren Niederlagen gaben, im Abstiegskampf der Kreisliga Donau/Isar nicht nutzen. Die Grünhemden mussten sich nach einem bescheidenen Auftritt gegen die DJK Ingolstadt mit 0:4 geschlagen geben.