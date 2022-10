1:3 gegen Münchsmünster: Turbulente Schlussphase in Karlshuld

Plus Donau/Isar-Kreisklassist SV Karlshuld verliert gegen den Tabellenführer TV Münchsmünster mit 1:3.

Der SV Karlshuld hat den Tabellenführer der Kreisklasse 2 Donau/Isar, den TV Münchsmünster, vor erhebliche Probleme gestellt, musste sich aber am Ende mit 1:3 geschlagen geben.