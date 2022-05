Der Abstieg des SV Karlshuld rückt näher

Plus Der SV Karlshuld steht nach der 0:1-Niederlage gegen den TSV Baar/Ebenhausen mit dem Rücken zur Wand. Noch können sich die Mösler aber in die Relegation retten.

Der SV Karlshuld konnte die Vorlage im Kampf um den Abstiegsrelegationsplatz nicht nutzen. Die Mitkonkurrenten GW Ingolstadt, der gegen den TSV Hohenwart mit 0:6 unter die Räder kam, und der SV Türkisch Ingolstadt, der beim TSV Gaimersheim eine 0:6-Klatsche einstecken musste, hatten zuvor Niederlagen einstecken müssen. Doch die Grünhemden vergeigten ihr Heimspiel und unterlagen dem TSV Baar/Ebenhausen mit 0:1.