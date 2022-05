Donau/Isar: Matchball für den SV Karlshuld

Plus Der SV Karlshuld gastiert am Sonntag beim Schlusslicht Türkischer SV Ingolstadt

Drei Spieltage vor Saisonschluss steht der SV Karlshuld in der Kreisliga Donau/Isar gehörig unter Druck, um seinen Relegationsplatz zu verteidigen. Richtungsweisend dürfte dabei der Ausgang im Kellerduell am Sonntag um 16 Uhr beim Tabellenletzten SV Türkisch Ingolstadt werden. „Wer diese Partie gewinnt, hat gute Karten, zumindest den Relegationsrang zu ergattern“, meint SVK-Trainer Thomas Schmalzl und ergänzt: „Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Ich vergleiche es mit einem Match im Tennis. Wir haben zuletzt zwei Satzbälle gegen Manching und DJK Ingolstadt verschenkt. Das ist jetzt ein Matchball, den müssen wir verwandeln.“