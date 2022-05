Donau/Isar

vor 51 Min.

Donau/Isar: SV Karlshuld braucht Sieg und Schützenhilfe

Plus SV Karlshuld trifft am Sonntag auf den TSV Baar-Ebenhausen

Von Roland Geier

Zwei Spieltage vor dem Saisonende droht dem SV Karlshuld weiterhin der Abstieg aus der Kreisliga Donau/Isar. „Wir haben in den letzten drei Spielen den Relegationsplatz regelrecht verschenkt“, sagt Trainer Thomas Schmalzl, der die Hoffnung aber nicht aufgibt, diesen doch noch zurückzuerobern. Durch die 2:3-Niederlage am vergangenen Wochenende beim SV Türkisch Ingolstadt rutschten die Grünhemden auf Platz 13 ab. Ohne Schützenhilfe kann der Gang der Mösler in die Kreisklasse somit nicht mehr verhindert werden.

