Gelingt dem SV Karlshuld der nächste Streich?

Hannes Knöferl führt beim SV Karlshuld die Torschützenliste mit vier Treffern an. Er will auch in Geisenfeld jubeln.

Plus Donau/Isar-Kreisklassist SV Karlshuld muss am Sonntag beim FC Geisenfeld ran.

Von Roland Geier

Der SV Karlshuld scheint in der Kreisklasse Donau/Isar langsam auf Touren zu kommen. Nach drei Siegen in Folge stehen die Grünhemden mit elf Zählern auf Rang sieben. Zudem hat die Truppe von Trainer Dominik Berchermeier nur zwei Punkte Rückstand auf Rang drei sowie eine Partie weniger bestritten als die Spitzenteams. „Wenn sich die Jungs immer so reinhauen wie zuletzt gegen Uttenhofen, können wir durchaus in den kommenden Wochen unsere Gegner ärgern und vorne mitmischen“, so der SVK-Coach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

