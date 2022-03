SV Karlshuld: „Jeder hat gesehen, wo es hingeht“

Plus Der Karlshuld gastiert nach der jüngsten 0:7-Niederlage gegen den FC Hitzhofen beim TSV Oberhaunstadt.

Nach dem krachenden Punktspiel-Fehlstart des SV Karlshuld gegen den FC Hitzhofen (0:7) droht den Möslern im 90-jährigen Jubiläumsjahr des Vereins der Abstieg von der Kreisliga in die Kreisklasse. „Es war nicht vorauszusehen, dass wir mit einer derartigen Niederlage starten würden“, meint SVK-Trainer Thomas Schmalzl, dem es dementsprechend schwer fiel, zur Tagesordnung überzugehen. Zugleich sparte er nicht mit Kritik an seiner Mannschaft.