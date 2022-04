Donau/Isar: Karlshuld

23:45 Uhr

SV Karlshuld: Trainer Thomas Schmalzl setzt auf die Heimstärke

Plus Der SV Karlshuld trifft am Sonntag daheim auf die DJK Ingolstadt

Von Roland Geier

Vier „Endspiele“ im Kampf um den Klassenerhalt in der Kreisliga Donau/Isar hat der SV Karlshuld, der momentan auf Relegationsplatz zwölf in der Tabelle platziert ist, noch vor der Brust. „Wir machen uns deshalb aber keinen übermäßigen Druck, da wir diesen ohnehin schon während der ganzen Saison haben. Uns war bewusst, dass es in Sachen Ligaverbleib eng werden könnte“, sagt SVK-Trainer Thomas Schmalzl dem Endspurt gelassen entgegen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

