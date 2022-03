Donau/Isar: Der ganz normale Karlshulder Wahnsinn

Plus Karlshulder Coach Thomas Schmalzl trifft beim 3:3-Remis gegen den TSV Ober-/Unterhaunstadt.

Dass der Abstiegskampf jede Menge Nerven kostet, ist Karlshulds Trainer Thomas Schmalzl seit nunmehr 17 Spieltagen gewohnt. Was sich allerdings am Sonntag im Match gegen den TSV Ober-/Unterhaunstadt (3:3) abspielte, bezeichnete Schmalzl hinterher als „hellen Wahnsinn“.