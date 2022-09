Kollektives Aufatmen beim SV Karlshuld

Plus Der SV Karlshuld kommt gegen die „Zweite“ des FSV Pfaffenhofen zu seinem ersten Saisonerfolg.

Durchatmen beim SV Karlshuld: Den Grünhemden gelang im Kellerderby gegen den FSV Pfaffenhofen II ein 2:1-Sieg, was zugleich den ersten dreifachen Punktgewinn in der Kreisklasse 2 Donau/Isar bedeutete.