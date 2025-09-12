Donau/Isar: SV Karlshuld geht mit breiter Brust in die nächste Aufgabe

Mit breiter Brust fährt Fußball-Kreisklassist SV Ilmmünster am Samstag (13 Uhr) zum Tabellendreizehnten SV Ilmmünster, der mit drei Niederlagen einen klassischen Fehlstart hingelegt hat. Trotzdem warnt SVK-Trainer Florian Tarnick bereits im Vorfeld, den Gastgeber nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Ebenso souverän wie Karlshuld setzte sich nämlich auch der SV Ilmmünster in der A-Klasse 4 als Meister durch, der seine Trumpfkarten vor allem in der Offensive hat. 115 (!) Treffer standen am Saisonende zu Buche, wobei besonders Julian Catik (38 Tore), Raphael Boser (33) und Florian Scharger (15) für Furore sorgten.

