Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Donau/Isar-Kreisklassist SV Karlshuld gastiert am Samstag beim SV Ilmmünster

Fußball-Donau/Isar

Donau/Isar: SV Karlshuld geht mit breiter Brust in die nächste Aufgabe

Nach dem geglückten Saisonauftakt steht für den Fußball-Kreisklassisten SV Karlshuld am Samstag das nächste Aufsteiger-Duell beim SV Ilmmünster auf dem Programm.
Von Roland Geier
    • |
    • |
    • |
    Hat sich zum Leistungsträger in der SVK-Abwehr entwickelt: Lorenz Knöferl.
    Hat sich zum Leistungsträger in der SVK-Abwehr entwickelt: Lorenz Knöferl. Foto: Roland Geier

    Mit breiter Brust fährt Fußball-Kreisklassist SV Ilmmünster am Samstag (13 Uhr) zum Tabellendreizehnten SV Ilmmünster, der mit drei Niederlagen einen klassischen Fehlstart hingelegt hat. Trotzdem warnt SVK-Trainer Florian Tarnick bereits im Vorfeld, den Gastgeber nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Ebenso souverän wie Karlshuld setzte sich nämlich auch der SV Ilmmünster in der A-Klasse 4 als Meister durch, der seine Trumpfkarten vor allem in der Offensive hat. 115 (!) Treffer standen am Saisonende zu Buche, wobei besonders Julian Catik (38 Tore), Raphael Boser (33) und Florian Scharger (15) für Furore sorgten.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden