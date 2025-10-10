Donau/Isar: SV Karlshuld mit breiter Brust nach Tegernbach

Nach sieben Spieltagen steht der Kreisklassen-Aufsteiger SV Karlshuld auf Tabellenplatz sechs und ist seit drei Spieltagen ungeschlagen. Am Sonntag (14 Uhr) gastieren die Grünhemden beim Tabellennachbarn FC Tegernbach (5.), der nur einen Zähler mehr auf dem Konto hat als die Schützlinge des Trainerduos Florian Tarnick/Daniel Amrehn. Beide Mannschaften könnten bei einem Sieg den Anschluss zu den Spitzenteams halten.

„Wir können mit dem Tabellenplatz durchaus zufrieden sein, obwohl wir den einen oder anderen Punkt mehr auf dem Konto haben könnten. Unverwundbar ist Tegernbach sicherlich nicht. Sie haben zwar die zweitmeisten Tore erzielt (19, Anm. d. Red.), aber auch die zweitmeisten (15) kassiert“, so Amrehn. Sein Trainerkollege Tarnick wird da schon deutlicher: „Wir als Aufsteiger sind seit drei Spielen ungeschlagen und können mit breiter Brust in diese Partie gehen.“ Voraussetzung sei ein erneut couragierter Auftritt seiner Mannschaft wie in Langenbruck (4:1). Dann, so spekuliert der SVK-Übungsleiter, könne man durchaus auch in Tegernbach was mitnehmen. Tarnicks Devise: „Wir sind im Sturm gut aufgestellt und müssen Nadelstiche setzen, um etwas mitzunehmen. In der Defensive dürfen wir allerdings nichts zulassen, damit wir unsere Auswärtsbilanz aufbessern können.“ Als besondere Herausforderung sieht der Karlshulder Coach dabei den kleinen Tegernbacher Platz, auf dem es „schwierig wird, unser gewohntes Spiel aufzuziehen“.