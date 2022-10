Nach dem kurzen Hoch folgt beim SV Karlshuld wieder ein Tief

Plus Donau/Isar-Kreisklassist SV Karlshuld kassiert beim SV Türk. Pfaffenhofen eine deutliche 1:5-Klatsche.

Nach einem kurzzeitigen Hoch folgt beim SV Karlshuld in der Kreisklasse 2 Donau/Isar wieder ein großes Tief. Beim SV Türk. Pfaffenhofen kassierten die Grünhemden eine deftige 1:5-Klatsche und blieben damit zum dritten Mal in Folge ohne Punktgewinn.