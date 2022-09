Donau/Isar

21:45 Uhr

Neue Besen kehren auch beim SV Karlshuld gut

Plus Der SV Karlshuld besiegt in der Kreisklasse 2 Donau/Isar den BC Uttenhofen mit 3:0.

Die alte Weisheit, dass neue Besen gut kehren, bewahrheitete sich beim SV Karlshuld. Nach der Trennung von Trainer Thomas Schmalzl in dieser Woche schickten die Grünhemden den Favoriten BC Uttenhofen mit einer 0:3-Klatsche nach Hause und haben in der Kreisklasse 2 Donau/Isar den Anschluss an das vordere Tabellendrittel geschafft.

