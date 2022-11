Donau/Isar

vor 25 Min.

Pleitenserie des SV Karlshuld findet ihre Fortsetzung

Plus Donau/Isar-Kreisklassist SV Karlshuld unterliegt auch der SpVgg Langenbruck mit 0:2.

Von Roland Geier

Nach einer indiskutablen Mannschaftsleistung zog der SV Karlshuld gegen die SpVgg Langenbruck mit 0:2 den Kürzeren und rutschte dadurch in der Kreisklasse 2 Donau/Isar auf Abstiegsplatz zwölf ab. Allein Torhüter Julian Eisenhofer hatten es die Grünhemden in der Schlussphase zu verdanken, dass die Niederlage noch erträglich ausfiel. Für die Mösler war es bereits die siebte Niederlage in Folge.

