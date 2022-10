SV Karlshuld baut seine Serie aus

Plus Donau/Isar-Kreisklassist SV Karlshuld gewinnt auch beim FC Geisenfeld mit 2:1.

Der SV Karlshuld hat durch einen 2:1-Sieg beim FC Geisenfeld seine Erfolgsserie in der Kreisklasse 2 Donau/Isar auf vier Siege in Folge ausgebaut und ist somit auf Schlagdistanz auf Rang drei. Dort rangiert aktuell der ST Scheyern mit einem Punkt Vorsprung rangiert, der jedoch bereits ein Spiel mehr als die Mösler bestritten hat.