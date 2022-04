SV Karlshuld: Ein ehemaliger Nationalspieler beim Gegner

Plus Der SV Karlshuld spielt beim FC Gerolfing, der sich in der Winterpause mit Christian Träsch verstärkt hat. Warum der Tabellenletzte klarer Außenseiter ist, sich aber dennoch Hoffnung macht.

Eine harte Nuss zu knacken gilt es für den SV Karlshuld, der Samstag um 17 Uhr beim Tabellendritten FC Gerolfing gastiert.