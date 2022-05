SV Karlshuld leisten sich im "Kellerduell" zu viele Fehler

Plus SV Karlshuld unterliegt dem bisherigen Schlusslicht Türkisch SV Ingolstadt mit 2:3

Einen rabenschwarzen Tag erwischte der SV Karlshuld im Kellerderby der Kreisliga Donau/Isar. Die Mösler unterlagen beim Tabellenletzten SV Türkisch Ingolstadt mit 2:3 und verpassten es somit, ihren zwölften Rang zu verteidigen beziehungsweise den FC Grün-Weiß Ingolstadt und eben SV Türkisch Ingolstadt in der Tabelle abzuhängen. Nach einer schwachen Vorstellung steht die Truppe von Trainer Thomas Schmalzl nun auf einen direkten Abstiegsplatz – und die Aussichten, von dort noch wegzukommen, scheinen mit einer derartigen Leistung unwahrscheinlich.