SV Karlshuld verliert Derby und Kapitän

Plus Im Heimspiel gegen den SV Karlskron kassieren die Mösler eine bittere 1:2-Niederlage. Zu allem Überfluss sieht auch noch Pascal Sladkowski eine überaus umstrittene Rote Karte.

„Derbysieger, Derbysieger“ jubelten die Zuschauer und Akteure des SV Karlskron nach dem 2:1-Sieg im Derby beim SV Karlshuld, das sich vor allem in der zweiten Hälfte zu einem hitzig geführten und offenen Schlagabtausch entwickelt hatte.