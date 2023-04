SV Karlshuld verliert Kellerduell

Plus Donau/Isar: Mösler verlieren in Pfaffenhofen mit 1:3

Der SV Karlshuld hat im Kellerduell in der Kreisklasse Donau/Isar einen Befreiungsschlag verpasst. Beim FSV Pfaffenhofen verloren die Mösler mit 1:3.

Die Grünhemden erwischten den besseren Start. Pech hatte Robert Wagner mit einem Pfostenschuss (10.). Nachdem SVK-Spielertrainer Dominik Bechermeier mit einem Kopfball die Führung erzielt hatte (18.), drückten die Mösler weiter aufs Gaspedal und hätten durch Berchermeier (20.) auf 2:0 erhöhen können, als sein Schuss knapp am Pfosten vorbeirauschte. Die Gastgeber kamen nun besser ins Spiel, begünstigt durch die Unsicherheiten der SVK- Abwehr. So musste Keeper Marco Haunschild zweimal in letzter Not den Ausgleich verhindern (23.). Nur zwei Zeigerumdrehungen später zwang Jonas Walter den FSV- Keeper zu einer Großtat. In der nun ausgeglichenen Partie kamen die Hausherren zum 1:1-Ausgleich (38.) durch Raphael Boser, der völlig frei stand. Auch in der zweiten Halbzeit blieb der SVK nur durch Dominik Berchermeier torgefährlich, der in der 50. Minute am FSV- Keeper scheiterte. Pech hatten die Grünhemden, als Abwehrspieler Johannes Ansorge im Strafraum der Ball an die Hand sprang (68.) und der Referee auf den Punkt zeigte (68.). Eiskalt verwandelte Raphael Boser zur 2:1-Führung für die Gastgeber. Für die Grünhemden war die Messe gelesen (73.) als Boser mit seinen dritten Treffer die Niederlage des SVK besiegelte 873.). (rolg)