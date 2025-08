Start der dritten Liga: FC Ingolstadt empfängt den SSV Jahn Regensburg

Zum Saisonstart in der 3. Liga empfängt der FC Ingolstadt am Samstag 14 Uhr (life im BR und MagentaSport) zum Donauderby den Zweitligaabsteiger SSV Jahn Regenburg im Audi Sportpark. Beide Klubs haben mit dezimierten Finanzen zu kämpfen und waren gezwungen, einen personellen Umbruch einzuleiten. So mussten die Schanzer teilweise ihr Tafelsilber verscherbeln. 16 Abgänge haben die Schwarz-Roten zu beklagen. Noch härter traf es den Absteiger Regensburg, der mit 21 Abgängen einen gewaltigen Umbruch einleiten musste. Die große Frage: Wer kommt beim Liga-Auftakt am besten aus den Startlöchern?

„Wir haben Spielertypen für eine Mannschaft gesucht, die fleißig und hungrig sind, die beim FC Ingolstadt den nächsten Schritt machen wollen und den Weg mitgehen“, sagte Sabrina Wittmann. „Typen, die bereit sind, sich gern entwickeln lassen“, ergänzte die Trainerin des FC Ingolstadt. Dabei ging es den Schanzern nicht unbedingt darum, die Mannschaft zu verjüngen. „Wir haben geschaut, dass wir gute Spieler mit Qualität bekommen, die nicht unbedingt 300 Drittligaspiele aufweisen, sondern Qualität und Fleiß mitbringen – da haben wir genau hingeguckt“, so Wittmann, die mit ihrem Trainerteam mit den Neuverpflichtungen und der bisherigen Vorbereitung nicht unzufrieden ist, denn viele Dinge funktionierten schon ganz ordentlich.

Der FC Ingolstadt geht die neue Saison mit einer neuen taktischen Grundordnung an

Yann Sturm, Dennis Kaygin, Jonas Scholz, Linus Rosenlöcher und Frederic Christensen sind die neuen Hoffnungsträger der Schanzer. Als langjährige Nachwuchstrainerin ist die 34-jährige Wittmann Umbrüche gewohnt und muss nun ein neues Team formen, das in der kommenden Saison mit einer neuen taktischen Grundordnung (4-1-4-1) angeht. „Unser Ziel ist es natürlich, das Derby am Samstag zu gewinnen, alles danach ist Zukunftsmusik. Die Aufgabe vor der Brust zum Saisonstart ist groß genug. Wir bleiben sehr demütig und fleißig“, sagte Wittmann bei der Pressekonferenz vor dem Spiel. Erfreulich sei es, dass nahezu alle Spieler verletzungsfrei durch die Vorbereitung gekommen sind.

Einzig Torhüter David Klein, der sich nach einer kleinen Operation bereits im Reha-Prozess befindet, habe sich in einem Testspiel verletzt, berichtete Wittmann. Geklärt vor dem Derby ist auch Torhüterfrage. Markus Ponath hat sich gegen seine Konkurrenten durchgesetzt und steht als Nummer Eins fest, erklärte Wittmann. Auch die Kapitänsfrage ist geklärt. Lukas Fröde wird weiterhin die Mannschaft aufs Feld führen. Sein Stellvertreter wird nach wie vor Simon Lorenz sein. „Die beiden haben die Aufgabe im letzten Jahr hervorragend gemacht. Da gab es zu keinem Zeitpunkt eine Diskussion“, so die Schanzer Cheftrainerin.

Beim Testspiel gegen den FC Heidenheim mussten sich die Schanzer geschlagen geben

Während die Schanzer nach der 1:2 Niederlage im Testspiel gegen den Bundesligisten FC Heidenheim mit einem guten Gefühl in das Derby gehen können, haben die Oberpfälzer an der 0:4 Pleite im Testspiel gegen den TSV 1860 München noch zu knabbern.

Mögliche Aufstellung FC Ingolstadt: Ponath - Hoppe, Lorenz, Scholz, Rosenlöcher - Fröde - Costly, Kaygin, Carlsen, Sturm F. - Christensen

SSV Regensburg: Gebhardt - Wurm, Strauss, Ziegele - Stolze, Geipl, Kühlwetter, Oliveira - Beckhoff, Galjen, Hermes.