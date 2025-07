Synchronschwimmen: Tolle Leistungen zum Saisonabschluss

Zum Abschluss der Synchronschwimm-Saison 2025 nahmen die Donaunixen der Altersklasse D des TSV Neuburg beim süddeutschen Altersklassen-Pokal in Kaiserslautern teil. Neben den Schwimmerinnen aus bayerischen Vereinen ging auch mehrere Klubs aus dem Hessen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz an den Start.

Im Solo-Wettbewerb stellte sich Alma Schnauber der Konkurrenz. Sie konnte an ihre sehr guten Saisonleistungen anknüpfen und belegte einen ausgezeichneten vierten Platz. Magdalena Stadlmayr und Lena Jocher traten im Duett-Wettbewerb an. Auch dieses Duo überzeugte mit seiner Kür auf ganzer Linie und wurde - wie schon auf den bayerischen Meisterschaften - Dritter. Eine besondere Herausforderung in diesem Wettkampf-Abschnitt war, dass für alle Duette der Unterwasser-Lautsprecher aufgrund eines technischen Defekts ausfiel, was die Leistung noch erwähnenswerter macht, da neben der körperlichen Anstrengung eine besondere Konzentration vonnöten war. Man konnte dabei den Takt nur über Wasser hören, musste diesen jedoch unterhalb richtig weiterführen.

Goldmedaille im Gruppen-Wettkampf

Im Gruppen-Wettkampf knüpften Magdalena Stadlmayr, Lena Jocher, Alma Schnauber, Mariia Martynova, Alina Gamm und Lisa Rößle an die Erfolge der Saison an und holten nach einer sauberen Kürleistung die Goldmedaille. Auch die zweite, jüngere Mannschaft des TSV Neuburg mit Paula Schlampp, Klara Ettenreich, Isabella Paula, Flora Fazekas, Caroline Giesecke, Amelie Ivic und Jasmina Kappl präsentierten eine tolle Vorstellung. Die „kleinen“ Donaunixen konnten ihr Können in den vergangenen Monaten nochmals steigern, bekamen gute Wertungen für ihre Kür und erreichten am Ende Rang vier. (me)