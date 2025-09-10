Karate: Vier Tage intensives und hochklassiges Training

Drei Karateka des Karate-Dojo Kiyomasa nahmen am diesjährigen Natsu No Gasshuku des Verbandes Shotokan Karate International Deutschland e. V. (S.K.I.D.) in Pirna teil. Mit dabei waren Hans-Jörg Stumpf, Nico Stumpf und Katarina Bagaric, die sich vier Tage lang gemeinsam mit Karateka aus ganz Deutschland diesem intensiven Training stellten.

Unter der herausragenden Anleitung von Shihan Akio Nagai (Bundestrainer, 9. Dan), Shuseki Shihan Manabu Murakami (Chief Instructor SKIF, 8. Dan) und Shihan Yasuyuki Aragane (8. Dan) konnten die Neuburger ihre Fähigkeiten auf höchstem Niveau vertiefen. Im Mittelpunkt standen präzise Techniken und herausfordernde Partnerübungen – von Grundschultechniken bis hin zu komplexen Kombinationen.

Worauf es bei den Techniken ankommt

Das gesamte Training umfasste die drei Säulen des Karate: Im Kihon (Grundschultechniken) wurde der Fokus unter anderem auf den Hüfteinsatz und das langsame Üben von Techniken gelegt sowie detailliert die verschiedenen Standarten erklärt. Im Kumite (Kampf) wurden grundlegende Angriffs- und Abwehrtechniken geübt, die je nach Graduierung anspruchsvoller wurden. Dabei wurde immer wieder darauf hingewiesen, aufmerksam und auf den Gegner oder Partner fokussiert zu bleiben und den richtigen Abstand für Angriffe und Gegenangriffe zu finden, da die Techniken sonst ihre volle Wirkung nicht entfalten können. Bei der Kata (Kampf gegen imaginäre Gegner) standen die Heian Katas 1 bis 5 sowie Tekki Shodan, Bassai Dai, Jion und Kanku Dai auf dem Plan.

Die Trainingseinheiten boten den Teilnehmern somit wertvolle Einblicke in die Feinheiten des Shotokan Karate .Die Teilnahme am Sommer-Gasshuku war eine bereichernde Erfahrung, welche den drei Karateka neue Impulse für ihr weiteres Training im Dojo in Neuburg gab. Der Verein ist stolz auf die engagierte Leistung seiner Mitglieder. (fahn)