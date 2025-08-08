FC Ingolstadt: Wittmann warnt vor dem VfB Stuttgart II

Der FC Ingolstadt bestreitet am Sonntag sein erstes Auswärtsspiel in der noch jungen Drittliga-Saison. Gegner ist in Großaspach um 19.30 Uhr der VfB Stuttgart II.

Personell habe sich laut Trainerin Sabrina Wittmann im Vergleich zum Auftaktmatch gegen Regensburg (1:1) nicht viel verändert. Vollauf zufrieden zeigt sich Wittmann indes mit der Entwicklung ihrer Mannschaft. „Wir haben eine fleißige und engagierte Truppe. Es macht mir täglich Spaß, mit ihr zu arbeiten, so die 34-Jährige. Dass es am Sonntag „nur“ gegen eine zweite Mannschaft geht, lässt Wittmann nicht gelten. „Bei Stuttgart II spielen absolute Top-Talente aus Deutschland. Sie werden uns in vielen Dingen, nicht nur in ihrer Intensität, sondern auch von ihrem spielerischen Talent, alles abverlangen“, so die Übungsleiterin, die sich auf einen „harten Fight“ gegen die Schwaben einstellt.

Mögliche Aufstellung: Ponath - Deichmann, Lorenz, Scholz, Rosenlöher - Fröde - Costly, Besuschkow, Öztürk, Sturm F. Christensen.