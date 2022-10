Hinten sicher, vorne eiskalt: FC Ehekirchen gewinnt in Durach

Plus Der FC Ehekirchen feiert mit einem souveränen 2:0-Erfolg in Durach den vierten Sieg hintereinander und beendet die Hinrunde als Tabellenzweiter.

Der FC Ehekirchen bleibt in der Landesliga Südwest auf Erfolgskurs. Der Tabellenzweite feierte einen souveränen 2:0-Erfolg beim VfB Durach und gewann das vierte Spiel hintereinander.