5:1 gegen Schwabmünchen: Gala-Auftritt des FC Ehekirchen zum Saisonauftakt

Plus Fußball-Landesligist FC Ehekirchen gelingt ein Punktspiel-Start nach Maß. Vor 350 Zuschauern besiegt das Panknin/Schröttle-Team den Bayernliga-Absteiger TSV Schwabmünchen hochverdient mit 5:1.

Von Dirk Sing

Was für ein grandioser Auftakt des FC Ehekirchen in die Landesliga-Saison 2022/2023. Im Heimspiel gegen den Bayernliga-Absteiger TSV Schwabmünchen präsentierten sich die Schützlinge des Spielertrainer-Gespanns Michael Panknin/Simon Schröttle in allen Belangen überlegen, zelebrierten über weite Strecken Fußball auf höchstem (Landesliga-)Niveau und feierten am Ende einen hochverdienten 5:1-Erfolg, mit dem die oftmals überfordert wirkenden Gäste letztlich auch noch bestens bedient waren.

