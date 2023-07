Ehekirchen

vor 17 Min.

Ehekirchens Michael Panknin nach dem 0:7 gegen Rain: „Das war von uns definitiv viel zu wenig“

Plus Fußball-Landesligist FC Ehekirchen unterliegt im ersten Testspiel dem Regionalliga-Absteiger TSV Rain deutlich mit 0:7. Ein Gastspieler des FCE zeigt dabei aber dennoch gute Ansätze.

Von Dirk Sing

Knapp drei Wochen ist es her, dass der FC Ehekirchen seine letzte Partie in der Saison 2022/2023 absolviert hat. Die Erinnerungen daran dürften die Landesliga-Kicker zweifelsohne noch immer schmerzen. Im entscheidenden Relegationsspiel um den Aufstieg in die Bayernliga mussten sich die Schützlinge des Trainergespanns Michael Panknin/Simon Schröttle in der heimischen Elektro-Schmaus-Arena vor über 1500 Zuschauern Türkspor Augsburg durch einen späten Gegentreffer in der 88. Minute mit 2:3 geschlagen geben.

Lange Zeit, sich von dieser Begegnung sowie der gesamten äußerst kräftezehrenden Spielzeit zu erholen, blieb den Ehekirchenern freilich nicht. Lediglich 14 Tage konnten sie die Beine hochlegen und zumindest etwas Abstand vom Fußball zu gewinnen, um schließlich am vergangenen Dienstag schon wieder in die Vorbereitung auf die Landesliga-Saison 2023/2024 einzusteigen. Und nicht nur das, bereits am Samstagvormittag stand gegen den runderneuerten Regionalliga-Absteiger TSV Rain das erste Testspiel auf dem Programm – mit letztlich ungutem Ausgang für den FCE! Während sich die Gäste beim deutlichen 7:0-Erfolg bereits überaus spielfreudig und spritzig präsentierten, steckten einige Akteure der Hausherren (verständlicherweise) sowohl körperlich als auch mental immer noch in einem Loch.

