Ehekirchen

18:00 Uhr

FC Ehekirchen: Als Spitzenreiter zum Topfavoriten

Plus Der FC Ehekirchen gastiert am Samstag in Sonthofen. Was Trainer Michael Panknin zum Saisonstart sagt und welche Vorteile das präferierte 3-5-2-System bietet.

Von Benjamin Sigmund

Vor Beginn der Spielzeit hätten sich beim FC Ehekirchen wohl nur die kühnsten Optimisten diese Ausgangslage vorstellen können. Denn die Mannschaft ist vor dem 4. Spieltag und der Partie am Samstag (15 Uhr) beim Topfavoriten 1. FC Sonthofen Tabellenführer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

