Ehekirchen

21:00 Uhr

FC Ehekirchen setzt auf Mentalität und Entwicklung

Plus Landesligist empfängt am Sonntag den SC Olching

Von Benjamin Sigmund

Grundsätzlich verbietet es sich, der Tabelle nach dem 2. Spieltag eine Aussagekraft zu geben. Wagt man dennoch einen Blick auf das Klassement, steht in der Landesliga Südwest am Sonntag (17 Uhr) das Spitzenspiel zwischen dem Vierten FC Ehekirchen und dem Zweiten TSV Olching an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen