Ein beeindruckender Werdegang: Das ist der Schiedsrichter des Jahres der Gruppe Neuburg

Plus Jonas Krzyzanowski wird beim Kameradschaftsabend zum Schiedsrichter des Jahres der Gruppe Neuburg gewählt. Was der 21-Jährige zu seiner Auszeichnung sagt und wer sich bei der Wahl zum besten Verein durchgesetzt hat.

Mit den Worten „gesellschaftlicher Höhepunkt des Jahres“ eröffnete Obmann Jürgen Roth den Kameradschaftsabend der Schiedsrichtergruppe Neuburg. Die Spannung war im großen Festsaal des Gasthauses Daferner später am Abend durchaus spürbar, als der Name des Schiedsrichters des Jahres 2023 langsam aus einem goldenen Umschlag gezogen wurde. Dann verkündeten die Moderatoren Patrick Krettek und Daniel Höche Jonas Kryzanowski als diesjährigen Gewinner.

Dem 21-jährigen war die Freude über diese Auszeichnung deutlich anzusehen. „Ich freue mich sehr über diese Ehrung. Die Auszeichnung würdigt die doch teilweise harte, investierte Arbeit,“ fasste Krzyzanowski zusammen, der für den VfR Neuburg pfeift und zum zweiten Mal nach 2019 Schiedsrichter des Jahres wurde. Er setzte sich mit 105 Punkten knapp vor Udo Hammerer (98 Punkte) und Maximilian Raudensky (95 Punkte) durch. Bei dieser Auszeichnung hat jeder Verein die Möglichkeit, drei Referees zu wählen und bis zu fünf Punkte zu verteilen. Auch weil die Schiedsrichter durch die Vereine gewählt werden, ist die Bedeutsamkeit dieses Preises für die Schiedsrichtergruppe hoch. Es gibt aber auch eine interne Abstimmung, bei der ebenfalls mehrere Kriterien wie zum Beispiel die Teilnahme an Treffen der Schiedsrichtergruppe eine Rolle spielen.