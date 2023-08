Vier Joker-Tore in 16 Minuten: FC Ehekirchen besiegt Gilching mit 4:0

Plus Lange Zeit steht es zwischen dem FC Ehekirchen und Gilching 0:0. Dann schlägt die Stunde von Markus Kugler und Maximilian Schmidt, die den 4:0-Endstand herbeiführen.

Der FC Ehekirchen ist in der Landesliga Südwest weiterhin nicht zu stoppen. Mit einem 4:0-Erfolg gegen den TSV Gilching verteidigten die Panknin/Schröttle-Schützlinge die Tabellenführung.

Ausschlaggebend für den deutlichen Sieg waren erneut eine starke Abwehrleistung – die Gäste erspielten sich keine klare Möglichkeit – und die Einwechslungen von Markus Kugler und Maximilian Schmidt. Die beiden Joker erwischten einen Sahnetag und erzielten in der Schlussphase jeweils zwei Tore. „Es war kein Hurra-Fußball von uns“, sagte Panknin nach der Partie. „Basis ist die Defensivarbeit. Wir sind aktuell nur schwer zu knacken, sind erneut sehr stabil gestanden und haben Konterfußball gespielt.“