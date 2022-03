FC Rennertshofen: Erneute Ehrung für Andreas Czerny

Bezirks-Ehrenamtsreferent Günther Brenner zeichnet den Vorsitzenden des FC Rennertshofen aus und überreicht Trainingsgeräte für die Jugendarbeit an den Verein.

Bereits im November 2021 wurde dem Vorsitzenden des FC Rennertshofen, Andreas Czerny, eine große Ehre zuteil. In München erhielt er für sein herausragendes ehrenamtliches Engagement aus den Händen von Rainer Koch (Präsident des Bayerischen Fußball- Verbandes) den Ehrenamtspreis für den Fußballbezirk Schwaben (wir berichteten). Nun folgte in der Halbzeitpause des Kreisligaspiels zwischen dem FCR und Mühlried Teil zwei der Ehrung.

Der Bezirks-Ehrenamtsreferent Günther Brenner ließ es sich nicht nehmen, den FCR-Vorsitzenden vor heimischem Publikum nochmals zu ehren und seine großen Leistungen zu würdigen. Mit im Gepäck dabei waren zwei kleine Tore sowie fünf Spielbälle und ein Ballsack für die Jugendabteilung des FCR, die von der Familie Kruber und der 2. Jugendleiterin Annette Sauer vorbildlich geführt wird.

Lobende Worte für den Vorsitzenden

Auch Bürgermeister Georg Hirschbeck wohnte diesem Intermezzo in der Halbzeit bei. Günther Brenner hielt zunächst ein Plädoyer für das Ehrenamt im Allgemeinen, bevor er nochmals die Leistungen von Andreas Czerny, der bereits seit 2009 dem FCR vorsteht, würdigte: „Unter Herrn Czerny konnte der Verein einen Zuwachs von 100 neuen Mitgliedern verzeichnen und alle Jugendmannschaften von der G- bis zur A-Jugend wieder besetzen“, führte Brenner aus. Außerdem liege Czerny auch die Gymnastikabteilung mit ihren verschiedenen Gruppen sehr am Herzen, wie der BFV-Mann betonte. Als Herkulesaufgabe bzeichnete Brenner die Planung, die durchdachte Finanzierung und letztendlich die Erstellung des neuen Sportheims, die Czerny federfüh-rend begleitete. Solch große Aufgaben könnten aber nur bewältigt werden, wenn die Gemeinschaft im Verein funktioniere und dies sei beim FCR der Fall.

Andreas Czerny freute sich über diese Ehrung, betonte aber, dass er diesen Ehrenamtspreis nicht für sich, sondern stellvertretend für den gesamten Verein in Empfang nehme. „Ohne die vielen Helfer, die Unglaubliches geleistet haben, könnte man solche Projekte nicht stemmen“, sagte Czerny. In diese Richtung gingen auch die Worte von Bürgermeister Georg Hirschbeck, der sich im Namen der Marktgemeinde für das gewaltige Engagement von Czerny bedankte und für die Zukunft alles Gute wünschte. Passend garniert wurde diese „Halbzeit-Einlage“ dann noch mit dem 4:1-Heimsieg im Punktspiel gegen Mühlried, als Rennertshofen zur Pause noch mit 0:1 zurücklag. Was so eine Ehrung bewirken kann, zeigte das 4:1–Endergebnis des Spiels deutlich.

