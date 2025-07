Kunst- und Einradfahren: Tolle Erfolge für den RV Burgheim

Beim Bayern-Cup in der Osterfeldhalle in Ismaning konnten die Radfahrer des RV Burgheim beeindruckende Erfolge erzielen. Trotz großer Hitze zeigten die jungen Sportlerinnen souverän ihre einstudierten Kürprogramme und sicherten sich zwei Podestplätze.

Am Vormittag war die Altersklasse „Sechser-Einradfahren/Schülerinnen U15“ an der Reihe. Es startete die Mannschaft mit Ida Stöckl, Neele Biermanski, Amina Duvnjak, Isabella Rothkopf Ferrara, Melis Mertel und Lina Roller, welche von Anna Schmidberger trainiert wird. Mit dem SV Solidarität München hatten die Burgheimerinnen einen ebenbürtigen Gegner, den es mit einer starken Leistung zu schlagen galt. Das RV-Sextett gingen fokussiert auf die Fahrfläche und präsentierten dem Kampfgericht sowie den Zuschauern eine sehr ordentliche Wettkampfkür. Eine Unsicherheit in der Mitte des Programms konnte die Athletinnen nicht aus der Ruhe bringen. Somit standen am Ende 10,84 Punkte auf der Anzeigetafel. Im Anschluss traten die Münchenerinnen an, welche es bis zum Ende ihrer Kür spannend hielten und diese letztlich mit 1,7 Punkten abschlossen. Damit war der erste Platz für die Einrad-Mannschaft des RV Burgheim gesichert und die Freude entsprechend groß.

Am Nachmittag ging Kunstradfahrerin Kira Mieter in der Altersklasse „Einer-Kunstradfahren/Schülerinnen U11“ an den Start. Trainiert wird sie von ihrer Mutter Corinna und Kathrin Kohl. Die Konkurrenz in dieser Altersklasse war zahlreich: 29 Mitbewerberinnen gingen an den Start. Davon ließ sich Mieter allerdings nicht beeindrucken und zeigte ihre Kür ohne große Punktabzüge vor Kampfgericht und Publikum. Der nahezu perfekte Auftritt wurde mit dem dritten Platz belohnt.

Mit diesen hervorragenden Leistungen blicken die Burgheimer Sportlerinnen motiviert auf die kommende Saison und freuen sich auf weitere Erfolge. (as)